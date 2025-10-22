"Marianela" del urbano Lírico suena en la película "Culpa Nuestra"

El equipo de trabajo de Lírico adelantó que este nuevo proyecto contará con el respaldo de una importante disquera internacional. ( FUENTE EXTERNA )

El exponente urbano dominicano Lírico en la Casa sigue dejando huellas en la escena internacional, esta vez con la inclusión de su éxito "Marianela" en la banda sonora de la película española "Culpa Nuestra", producida por Pokeepsie Films y disponible a través de Amazon Prime Video.

La trilogía, basada en las novelas de la autora Mercedes Ron, se ha convertido en un fenómeno de audiencia entre los jóvenes de habla hispana, con millones de visualizaciones y seguidores en plataformas digitales.=.

Con su ritmo contagioso, fusiones tropicales y el característico estilo que lo distingue dentro del género urbano, "Marianela" ha logrado posicionarse como una de las canciones más reconocidas del artista, alcanzando millones de reproducciones en Spotify y YouTube desde su lanzamiento.

Su inclusión en una producción cinematográfica europea refuerza el alcance de la música dominicana y su capacidad para trascender fronteras culturales.

"Ver una de mis canciones formando parte de una película internacional es un sueño hecho realidad. Es la prueba de que la constancia y la autenticidad conectan con el público más allá de las fronteras. Estoy viviendo un momento muy especial en mi carrera y esto me motiva a seguir representando con orgullo a mi país", expresó Lírico en la Casa en una nota de prensa.

El artista está radicado en España.

Lírico, quien en los últimos años ha logrado una destacada proyección en países como España, Italia, Suiza y Alemania, ha participado en importantes festivales y colaborado con artistas internacionales, consolidando su nombre como uno de los embajadores del sonido urbano dominicano.

Además, el intérprete de éxitos como "El Motorcito", "Muévelo" y "Súbete", anunció que se encuentra en la fase final de su próximo álbum de estudio, cuyo lanzamiento está programado para el primer trimestre de 2026.

La producción incluirá colaboraciones con reconocidos artistas del Caribe y Europa, y promete ofrecer una fusión fresca entre los ritmos urbanos, el dembow tradicional y nuevas tendencias globales.

El equipo de trabajo de Lírico adelantó que este nuevo proyecto contará con el respaldo de una importante disquera internacional y vendrá acompañado de una gira promocional que iniciará en Madrid y recorrerá varias ciudades europeas antes de regresar al Caribe y Latinoamérica.