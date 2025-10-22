Posponen conciertos de Mora en Santo Domingo por paso de la tormenta Melissa

Los conciertos de Mora en Santo Domingo fueron movidos para el viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre. ( FUENTE EXTERNA )

La empresa ED Live anunció este miércoles la reprogramación de los conciertos del artista urbano Mora en Santo Domingo, previstos para los días 24 y 25 de octubre en el Óvalo de la Feria Ganadera, debido a los efectos que provocará el paso de la tormenta tropical Melissa.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, la productora informó que, por razones de seguridad y logística, ambos espectáculos fueron movidos para el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre.

ED Live aclaró que todas las boletas previamente adquiridas serán válidas para las nuevas fechas: las entradas para el viernes 24 de octubre podrán utilizarse el viernes 31 de octubre, mientras que las del sábado 25 de octubre serán válidas para el sábado 1 de noviembre.

"Esperamos verlos a todos!!!", finaliza el comunicado.

Los conciertos forman parte de la gira internacional de Mora " Lo mismo de la otra vez Tour ", con la que el artista puertorriqueño ha recorrido varias ciudades de América Latina, Europa y Estados Unidos.

de " ", con la que el artista puertorriqueño ha recorrido varias ciudades de América Latina, Europa y Estados Unidos. Conocido por éxitos como Volando, La Inocente y 512, es una de las figuras más destacadas del movimiento urbano actual y su visita a Santo Domingo ha generado gran expectativa entre sus fanáticos.

