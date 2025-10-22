Posponen conciertos de Mora en Santo Domingo por paso de la tormenta Melissa
Los shows fueron movidos para el viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre
La empresa ED Live anunció este miércoles la reprogramación de los conciertos del artista urbano Mora en Santo Domingo, previstos para los días 24 y 25 de octubre en el Óvalo de la Feria Ganadera, debido a los efectos que provocará el paso de la tormenta tropical Melissa.
En un comunicado publicado en sus redes sociales, la productora informó que, por razones de seguridad y logística, ambos espectáculos fueron movidos para el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre.
ED Live aclaró que todas las boletas previamente adquiridas serán válidas para las nuevas fechas: las entradas para el viernes 24 de octubre podrán utilizarse el viernes 31 de octubre, mientras que las del sábado 25 de octubre serán válidas para el sábado 1 de noviembre.
"Esperamos verlos a todos!!!", finaliza el comunicado.
- Los conciertos forman parte de la gira internacional de Mora "Lo mismo de la otra vez Tour", con la que el artista puertorriqueño ha recorrido varias ciudades de América Latina, Europa y Estados Unidos.
- Conocido por éxitos como Volando, La Inocente y 512, es una de las figuras más destacadas del movimiento urbano actual y su visita a Santo Domingo ha generado gran expectativa entre sus fanáticos.