La Insuperable debuta con fuerza en los Latin Billboard 2025 junto a Elvis Crespo

La participación de La Insuperable en los Latin Billboard fue al ritmo de la colaboración "Borrón y cuenta nueva" con Elvis Crespo, Toño Rosario y Ebenezer Guerra. ( FUENTE EXTERNA )

La noche de este jueves marcó un nuevo logro en la carrera de la cantante urbana dominicana La Insuperable, quien se presentó por primera vez en los Premios Latin Billboard 2025.

La intérprete de "Tengo derecho" fue una de las invitadas especiales y compartió escenario con Elvis Crespo, Toño Rosario y Ebenezer Guerra, interpretando el éxito merenguero "Borrón y cuenta nueva".

El segmento musical cerró la gala y emuló un colmado dominicano, siguiendo la estética del videoclip que se grabó en Santo Domingo.

Elvis Crespo y Ebenezer comenzaron interpretando "Luna llena", del cantante boricua, para luego dar paso a "Borrón y cuenta nueva", el clásico de los Hermanos Rosario, para el cual salió Toño Rosario y finalmente La Insuperable. Los artistas le pusieron sabor a la noche.

Su participación formó parte de una de las presentaciones más destacadas de la velada, que quedará registrada entre los grandes momentos de la música latina de este año con una puesta en escena que elevó la cultura dominicana y llenó la noche de alegría y sabor caribeño.

En la alfombra

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/24/whatsapp-image-2025-10-23-at-203552a0e30de2-bcb90a66.jpg La Insuperable vistió un diseño de Suzelle Taveras. (FUENTE EXTERNA)

Indhira Luna, conocida también como "La Mami del Swagger", lució una pieza diseñada por @suzelletaveras y ejecutada por @bridetoberd, bajo la dirección de imagen de @elerickgonzalez. El look se complementa con joyas de @swarovski y un impecable maquillaje y peinado de @mizzlula.

A lo largo de su carrera, ha estado presente en eventos de moda y entretenimiento de alto nivel, donde su estilo vanguardista y su personalidad magnética se han convertido en sinónimo de sofisticación urbana. Su presencia ha sido celebrada en pasarelas y alfombras rojas de desfiles y premiaciones internacionales, en las que ha sido invitada especial. En cada aparición, La Insuperable demuestra que la moda es una extensión natural de su identidad artística: una fusión entre poder, glamour y autenticidad.

Con esta nueva presentación en Miami, La Insuperable continúa dejando huella como embajadora del talento y la cultura dominicana, elevando la representación femenina del país en uno de los escenarios más influyentes de la industria musical latina.