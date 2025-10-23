Marcel Piel Morena suspende su concierto en Hard Rock Café por la tormenta tropical Melissa

Marcel Piel Morena anunció la suspensión de su concierto “Halloween se viste de Merengue” en Hard Rock Café Santo Domingo por el paso de la tormenta tropical Melissa. ( SUMINISTRADA )

La cantante Marcel Piel Morena anunció la suspensión del concierto “Halloween se viste de Merengue”, que estaba previsto para este viernes 24 de octubre en el Hard Rock Café Santo Domingo, debido al paso de la tormenta tropical Melissa por el Caribe.

El evento, en el que Marcel compartiría escenario con Aramis Camilo y la Big Band, fue cancelado para resguardar la seguridad del público, de los músicos y de todo el equipo técnico de producción.

¿Qué motivó la suspensión del concierto?

En un comunicado oficial, la artista explicó que la decisión se tomó como una medida responsable ante la situación meteorológica.

“La seguridad y el bienestar de todos son lo más importante. Hemos decidido suspender el concierto por responsabilidad y en solidaridad con el país ante los efectos de la tormenta”, expresó Marcel.

La intérprete exhortó a sus seguidores a permanecer en casa, evitar desplazamientos innecesarios y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia.

¿Cuál es el futuro del concierto?

Hasta el momento, no se ha anunciado una nueva fecha para la realización del concierto, aunque la producción aseguró que será reprogramado tan pronto mejoren las condiciones del tiempo.