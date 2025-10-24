Tormenta tropical Melissa obliga a cancelar concierto de King Clave en Lungomare

El concierto de King Clave, "El Rey de la Balada", fue suspendido por los efectos de la tormenta tropical Melissa. La producción anunciará nueva fecha próximamente. ( SUMINISTRADA )

El concierto del cantautor argentino King Clave, previsto para celebrarse este viernes 24 de octubre en Lungomare Bar & Lounge, fue suspendido debido a las condiciones meteorológicas provocadas por el paso de la tormenta tropical Melissa sobre el territorio dominicano.

La producción del evento, encabezada por Alexis Casado y el propio establecimiento, informó la decisión mediante un comunicado gráfico difundido en redes sociales, en el que se lee: "¡Suspendido! Debido al paso de la tormenta Melissa, se suspende el concierto en Santo Domingo. Próximamente anunciaremos nueva fecha."

¿Qué artistas estaban programados para el concierto?

El espectáculo, que formaba parte de la gira "El Rey de la Balada", tenía como artista invitada a la cantante Johanna Almánzar y a Rumberos La Banda.

El concierto prometía un recorrido por los grandes éxitos del intérprete de temas emblemáticos como "Los hombres no deben llorar" y "Mi corazón lloró", con una puesta en escena de boleros y baladas clásicas.

La suspensión se produce en un contexto de múltiples cancelaciones de actividades artísticas y culturales en el país, luego de que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantuviera en alerta roja y amarilla a varias provincias por los efectos de la tormenta.

¿Qué medidas se han tomado tras la suspensión?

Los organizadores informaron que próximamente darán a conocer una nueva fecha para la presentación, una vez se normalicen las condiciones climáticas y de seguridad. Se recomienda a los asistentes conservar sus boletas adquiridas a través de SmartTicket para el proceso de reprogramación o reembolso.