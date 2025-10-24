Con solo 15 años, una sonrisa tímida y una voz que estremeció al público, Alexa Vaga, oriunda de Punta Cana, se presentó en el escenario de Dominicana´s Got Talent y se llevó lo que muy pocos logran: los cuatro "sí" del jurado.

A pesar de su juventud, Alexa mostró una madurez artística que sorprendió a todos. "No estaba tan nerviosa, estaba normal", confesó a Diario Libre, entre risas, luego de su audición. Su interpretación dejó sin aliento tanto al público como al jurado.

"Significa literalmente todo, yo vivo con la música, hasta cuando yo friego estoy escuchando música", expresó la joven al hablar de su pasión, y no es para menos, su voz y su entrega bastan para llenar el escenario.

Su sueño es claro: invertir en su carrera musical y llegar a ser una artista profesional que represente a la República Dominicana. "Me veo como una profesional y haciendo canciones para RD", dijo de manera parca, pero convencida.

A los jóvenes que dudan en seguir sus sueños, Alexa les envía un mensaje poderoso: "Que no renuncien a sus sueños y, si saben que tienen el talento, que sigan hacia adelante y cuenten siempre con el apoyo de su familia".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/24/161025-dominicanas-got-talent-63-2ea3a3b3.jpg Alexa Vaga en una entrevista post-audición, la joven artista, visiblemente tranquila a pesar de la magnitud de su logro, compartió sus emociones y ambiciones. (DIARIO LIBRE)

Tiene 15 años, pero canta como si ya hubiera amado, perdido y vuelto a empezar tres veces. Alexa soltó una voz tan poderosa que hizo que el público se olvidara de respirar.

Nerviosa en sus respuestas, pero firme en su propósito, esta joven promesa demostró que el talento no tiene edad y su futuro en la música apenas comienza.