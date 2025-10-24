Dos años después de su retiro, Daddy Yankee reaparece en los Latin Billboard 2025

El "Big Boss" interpretó "Sonríele" de su primer álbum de música cristiana, "Lamento en baile", en los Latin Billboard 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El reguetonero Daddy Yankee regresó triunfal a los escenarios luego de retirarse con un álbum y una serie de conciertos en 2023 tras convertirse al cristianismo.

El "Big Boss", uno de los más esperados de la noche, puso a todos de pie interpretando la canción "Sonríele", de su nuevo álbum de música cristiana "Lamento en baile".

El artista, imponente en escena, se mostró emocionado y enérgico, vestido con un conjunto azul y acompañado de varios bailarines quienes hacían pasos con toques de merengue, y aunque la canción es positiva y de fe, motivó a la gente a dar pasitos y a aplaudir.

Primera aparición

"Sonríele a la vida, q ue la alegría cure el alma, d ale gracias al de arriba por despertar otro día, p a que lo malo se vaya (fuera), se vaya (fuera)", dice la canción interpretada en el teatr o James Knight Center de Miami, Florida.

"Muchas gracias familia por recibirme con tanto cariño. Para mí es un honor estar con ustedes nuevamente. Pero ahora, con una misión para decirle al mundo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. A todos mis colegas que están aquí mis felicitaciones a todos, mucho respeto, los felicito por sus premios, pero hay un premio mayor: la corona de la vida", finalizó el artista con estas palabras.

Antes de irse, les dejó a los presentes una sorpresa debajo de sus asientos, que consistió en una nota que tenía un mensaje bíblico.

Previo a la gala de los Latin Billboard 2025 este jueves, el urbano hizo su primera aparición pública en la clausura de las charlas de la Semana de la Música Latina de Billboard.

Allí se sinceró sobre su vida en el evangelio y eludió referirse al divorcio y conflicto legal con su exesposa Mireddys González. Yankee admitió sentirse "renacido" en su fe cristiana con su nueva misión de "predicar el Evangelio".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/24/d3e2907d5b2e18bd5268a77deba0919bbc804062w-7dc97f7c.jpg Daddy Yankee este miércoles en una de las charlas de la Semana de la Música Latina de Billboard. (EFE)

El cantante prometió que su nuevo álbum 'Lamento en baile', en referencia a un Salmo de la Biblia, tiene su "misma potencia, el mismo flavor (sabor), el mismo flow, pero con un nuevo propósito", pues combina ritmos urbanos, reguetón, salsa, reparto y hip hop con letras con mensajes cristianos.

"Me siento renacido, nuevas energías, me siento bien, bien alegre, contento, con todo lo que estoy viviendo y el cambio que también he vivido, un cambio personal, espiritual, en mi fe", declaró el puertorriqueño, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez.

En la alfombra

Como era de esperarse, se robó toda la atención a su paso por la alfombra azul.

Llegó de negro y elegante con un traje de chaqueta y pantalón con terminaciones de canutillos negros y una hermosa flor bordada con aplicaciones en el bolsillo.

Los Latin Billboard celebraron este jueves a su edición 25. Bad Bunny fue el más premiado y el más reconocido, el regreso de Daddy Yankee, y un inicio musical de la temporada del Mundial 2026 con Wisin, Carlos Vives, Xavi y Emilia, marcaron la premiación latina.

El Conejo Malo, como también lo conocen sus fans, no solo se llevó a casa once galardones, sino que recibió de manos de la icónica Rita Moreno el premio Billboard Top Latin Artist del siglo XXI durante la gala realizada en Miami.

"Estoy 100 % consciente de que este premio lo pudo haber recibido cualquiera de los artistas que están aquí, que también han aportado a la música latina, que me han inspirado y que gracias a ellos existo aquí", expresó el artista, quien también ganó, el Latin Billboard al Artista del Año y Global 200 Artista Latino del Año, entre otros.

La segunda más premiada fue Karol G, quien recibió los galardones emocionada. Me pongo igual de nerviosa como si fuera el primer día y le doy gracias a Dios porque no pierdo esa capacidad de sorprenderme", expresó La Bichota, quien recibió seis premios, entre ellos "Hot Latin Songs" Artista del Año Femenina.

Fuerza Regida obtuvo cinco premios, entre ellos Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo y dos por su éxito "Tu boda" junto a Oscar Maydon, reconocido como Canción Regional Mexicana del Año y "Hot Latin Song", Colaboración Vocal del Año.

Laura Pausini conmovió a la audiencia con su presentación antes de recibir el Premio Icono, en la que cantó su gran éxito 'Mi historia entre tus dedos'.

"Ser de Italia y sentirme tan latina es un privilegio y es gracias a ustedes que me han adoptado que por más barreras que nos pongan, cada día llegamos a más rincones del mundo", manifestó.



