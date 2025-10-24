Mark B y Bryant Flow estrenan el reggaetón "Castigo"

"Castigo" es el título del nuevo tema de Mark B y Bryant Flow. ( FUENTE EXTERNA )

Los exponentes urbanos Mark B y Bryant Flow unen fuerzas en su nuevo sencillo "Castigo", un reggaetón que mezcla los sonidos frescos de la actualidad con la esencia retro que marcó la década del 2000.

Con letras cargadas erotismo y un beat pegajoso, "Castigo" promete conquistar tanto a los fans del reggaetón clásico como a quienes siguen los sonidos urbanos más actuales.

La canción fue escrita por los propios artistas, producida por Mike Disla y su videoclip dirigido por Wayne Liriano.

"Queríamos crear algo que nos llevara de vuelta a la época dorada del Reggaetón, pero con un toque moderno que haga que destaque", comentaron Mark B y Bryant Flow.

Mark B también destacó la fuerza del reggaetón dominicano y la disciplina de Bryant Flow como motor de esta colaboración.

"Bryant es un ejemplo de talento y constancia. Que artistas internacionales como Nicky Jam lo sigan y lo apoyen dice mucho del impacto que está teniendo", dijo.

"Castigo" ya está disponible en todas las plataformas digitales. Con este lanzamiento, Mark B y Bryant Flow buscan dejar claro que el reggaetón dominicano sigue subiendo con fuerza y estilo propio.

