De uniforme por las mañanas y con alma de artista las 24 horas del día, Gerson Nova, nativo de Jimaní, se convirtió en una de las audiciones más comentadas de Dominicana´s Got Talent.

Su presentación fue una mezcla explosiva de drama, pasión y energía escénica, logrando tres de los cuatro "sí" del jurado y dejando al público entre risas, sorpresa y emoción.

"Fue una experiencia maravillosa", confesó Gerson luego de su presentación. "Ver al público, a los jueces, que les gustó mi talento... fue algo que me llenó el alma. Imagínate, el público se enamoró, los jueces por igual. Fue algo, para mí, increíble".

Durante su audición, Nova cantó con tanto dramatismo que parecía protagonizar su propia telenovela, y no faltaron los gestos al estilo Michael Jackson, ni un coqueteo con Nashla Bogaert, que terminó dándole su "sí" junto a Pamela Sued e Irving Alberti. El único que no cedió fue Waddys Jáquez, a quien el concursante describió entre risas como "muy complicado".

Pero detrás de su carisma en escena hay un hombre disciplinado y agradecido. "El apoyo de mi familia es maravilloso. Aunque siempre están ocupados, buscan la forma de estar ahí para mí, siguiéndome en lo que es mi talento", contó.

Para Gerson, la música es mucho más que una vocación: "La música me eleva, me transporta a otro mundo. En el escenario me convierto en otra persona. Es una emoción maravillosa cada vez que canto".

Cuando se le preguntó qué haría si ganara los tres millones de pesos del concurso, respondió con humildad: "Eso queda en manos de Dios. Pero claro que me gustaría ayudar a mi familia y mejorar nuestra situación".

Y, fiel a su estilo reflexivo, envió un mensaje a todos los que sueñan con mostrar su talento: "Que no se rindan, que sigan adelante. El mundo da muchas vueltas. Hoy estás aquí, mañana puedes coronar. Siempre hay que poner todo en manos de Dios, que es quien nos da la fuerza para seguir".

Con su energía contagiosa, su disciplina militar y su entrega total al arte, Gerson Nova demostró que los sueños no entienden de uniformes ni de horarios. En el escenario, no solo cantó: vivió su historia.