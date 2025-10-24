La lista completa de los ganadores en los Premios Billboard de la Música Latina 2025
Bad Bunny y Karol G arrasaron; también fueron reconocidos Romeo Santos, Aventura y el álbum de Rubby Pérez
La noche del jueves 23 de octubre, el James L. Knight Center de Miami se vistió de gala para celebrar la 25ª edición de los Premios Billboard a la Música Latina 2025.
Romeo Santos fue uno de los ganadores, él fue anunciado como el vencedor en la categoría Artista Tropical del Año, Solista y junto a sus excompañeros de Aventura recibió el premio Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo: Aventura.
Uno de los galardones más emotivos para la República Dominicana fue el obtenido de forma póstuma por Rubby Pérez que recibió el premio al Álbum Tropical del Año, por el disco Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos!
- Como era de esperar, las superestrellas Bad Bunny y Karol G se coronaron como los máximos ganadores, consolidando su reinado en la música global y latina.
Bad Bunny, quien partía como el artista más nominado con un récord de 27 menciones, se llevó a casa múltiples galardones, incluyendo el codiciado premio Artista del Año. Por su parte, la "Bichota" Karol G demostró su poderío en las categorías femeninas y de canciones.
Lista completa de ganadores de los premios Latin Billboard 2025
CATEGORÍA DE ARTISTAS
Artista del Año
GANADOR: Bad Bunny
Fuerza Regida
Peso Pluma
Rauw Alejandro
Tito Double P
Artista del Año, Debut
Aleman
Clave Especial
FloyyMenor
Kapo
GANADOR: Netón Vega
Gira del Año
Aventura
Chayanne
Luis Miguel
Rauw Alejandro
GANADOR: Shakira
Artista Crossover del Año
Ayra Starr
GANADOR: Benny Blanco
Bruno Mars
ROSÉ
Rvssian
Ty Dolla $ign
Global 200 Artista Latino del Año
GANADOR: Bad Bunny
Fuerza Regida
Karol G
Netón Vega
Tito Double P
CATEGORÍA DE CANCIONES
Global 200 Canción Latina del Año
Bad Bunny, "Baile Inolvidable"
Bad Bunny, "DTMF"
Bad Bunny, "Nuevayol"
GANADORA: Karol G, "Si Antes Te Hubiera Conocido"
Óscar Maydon & Fuerza Regida, "Tu Boda"
"Hot Latin Song" Canción del Año
Bad Bunny, "Baile Inolvidable"
GANADOR: Bad Bunny, "DTMF"
Bad Bunny, "EOO"
Bad Bunny, "Nuevayol"
Óscar Maydon & Fuerza Regida, "Tu Boda"
"Hot Latin Song", Colaboración Vocal del Año
Fuerza Regida & Grupo Frontera, "Me Jalo"
GANADORES: Óscar Maydon & Fuerza Regida, "Tu Boda"
Rauw Alejandro & Bad Bunny, "Qué Pasaría..."
Rauw Alejandro & Romeo Santos, "Khe?"
Tito Double P & Peso Pluma, "Dos Días"
"Hot Latin Songs" Artista del Año, Masculino
GANADOR: Bad Bunny
Netón Vega
Peso Pluma
Rauw Alejandro
Tito Double P
"Hot Latin Songs" Artista del Año, Femenina
GANADORA: Karol G
Selena Gomez
Shakira
Yailin La Más Viral
Young Miko
"Hot Latin Songs" Artista del Año, Dúo o Grupo
Clave Especial
GANADORES: Fuerza Regida
Grupo Frontera
Julión Álvarez y Su Norteño Banda
The Marias
"Hot Latin Songs" Sello Discográfico del Año
Double P
Interscope Capitol Labels Group
GANADOR: Rimas
Sony Music Latin
Warner Latina
Canción del Año, Latin Airplay
Fuerza Regida & Grupo Frontera, "Me Jalo"
GANADORA: Karol G, "Si Antes Te Hubiera Conocido"
Natti Natasha, "Desde Hoy"
Rauw Alejandro & Romeo Santos, "Khe?"
Shakira, "Soltera"
Sello Discográfico del Año, Latin Airplay
Interscope Capitol Labels Group
Rimas
GANADOR: Sony Music Latin
Universal Music Latin Entertainment
Warner Latina
Canción del Año, Ventas
Bad Bunny, "Baile Inolvidable"
Bad Bunny, "DTMF"
Bad Bunny, "Nuevayol"
GANADORA: Karol G, "Si Antes Te Hubiera Conocido"
Xavi & Manuel Turizo, "En Privado"
Canción del Año, Streaming
Bad Bunny, "Baile Inolvidable"
GANADOR: Bad Bunny, "DTMF"
Bad Bunny, "Nuevayol"
Karol G, "Si Antes Te Hubiera Conocido"
Óscar Maydon & Fuerza Regida, "Tu Boda"
CATEGORÍA DE ÁLBUMES
"Top Latin Album" del Año
GANADOR: Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos
Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte
Peso Pluma, Éxodo
Rauw Alejandro, Cosa Nuestra
Tito Double P, Incómodo
"Top Latin Albums" Artista del Año, Masculino
GANADOR: Bad Bunny
Junior H
Peso Pluma
Rauw Alejandro
Tito Double P
"Top Latin Albums" Artista del Año, Femenina
Becky G
Cazzu
Kali Uchis
GANADORA: Karol G
Shakira
"Top Latin Albums" Artista del Año Dúo o Grupo
Aventura
Clave Especial
GANADORES: Fuerza Regida
Grupo Frontera
Julión Álvarez y Su Norteño Banda
"Top Latin Albums" Sello Discográfico del Año
Double P
Interscope Capitol Labels Group
Rimas
GANADOR: Sony Music Latin
Universal Music Latin Entertainment
CATEGORÍA LATIN POP
Artista "Latin Pop" del Año, Solista
Danny Ocean
Enrique Iglesias
Kali Uchis
Luis Fonsi
GANADAROA: Shakira
Artista "Latin Pop" del Año, Dúo o Grupo
Ha*Ash
Jesse & Joy
Morat
GANADORES: Maná
Sin Bandera
Canción "Latin Pop" del Año
Danny Ocean & Kapo, "Imagínate"
Maluma, "Cosas Pendientes"
Rauw Alejandro, "Carita Linda"
Selena Gomez, benny blanco & The Marias, "Ojos Tristes"
GANADORA: Shakira, "Soltera"
"Latin Pop Airplay" Sello Discográfico del Año
AP Global
Interscope Capitol Labels Group
GANADOR: Sony Music Latin
Universal Music Latin Entertainment
Warner Latina
Álbum "Latin Pop" del Año
Cazzu, Latinaje
Danny Ocean, Babylon Club
GANADOR: Kapo, Por Si Alguien Nos Escucha
Latin Mafia, Todos Los Días Todo El Día
Quevedo, Buenas Noches
"Latin Pop Albums" Sello Discográfico del Año
Insterscope Capitol Labels Group
GANADOR: Sony Music Latin
Universal Music Enterprises
Universal Music Latin Entertainment
Warner Latina
CATEGORÍA TROPICAL
Artista Tropical del Año, Solista
Elvis Crespo
Jerry Rivera
Marc Anthony
Prince Royce
GANADOR: Romeo Santos
Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo
GANADORES: Aventura
Chino & Nacho
Grupo Niche
La Sonora Dinamita
Monchy & Alexandra
Canción Tropical del Año
Bad Bunny, "Baile Inolvidable"
Grupo Frontera & Romeo Santos, "Ángel"
GANADORA: Karol G, "Si Antes Te Hubiera Conocido"
Rauw Alejandro, "Tú Con Él"
Xavi & Manuel Turizo, "En Privado"
"Tropical Airplay" Sello Discográfico del Año
Grupo Frontera
Insterscope Capitol Labels Group
Rimas
GANADOR: Sony Music Latin
Warner Latina
Álbum Tropical del Año
Grupo Kual? Dinastía Pedraza, Los Reyes De La Cumbia Sonidera: En México
Los Hermanos Rosario, Grandes Éxitos
Natti Natasha, En Amargue
Prince Royce, Eterno
GANADOR: Rubby Pérez, Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos!
"Tropical Albums" Sello Discográfico del Año
Discos Fuentes
GANADOR: Sony Music Latin
The Orchard
Universal Music Enterprises
Universal Music Latin Entertainment
CATEGORÍA REGIONAL MEXICANO
Artista Regional Mexicano del Año, Solista
Ivan Cornejo
Junior H
Netón Vega
GANADOR: Peso Pluma
Tito Double P
Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo
Clave Especial
GANADORES: Fuerza Regida
Grupo Frontera
Julión Álvarez y Su Norteño Banda
Los Tigres del Norte
Canción Regional Mexicana del Año
Fuerza Regida & Grupo Frontera, "Me Jalo"
Fuerza Regida, "Por Esos Ojos"
GANADORES: Óscar Maydon & Fuerza Regida, "Tu Boda"
Peso Pluma & Netón Vega, "La Patrulla"
Tito Double P & Peso Pluma, "Dos Días"
"Regional Mexican Airplay" Sello Discográfico del Año
Afinarte
Azteca
Socios
Sony Music Latin
GANADOR: Universal Music Latin Entertainment
Álbum Regional Mexicano del Año
Fuerza Regida, 111XPANTÍA
Ivan Cornejo, Mirada
Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte
Peso Pluma, Éxodo
GANADOR: Tito Double P, Incómodo
"Regional Mexican Albums" Sello Discográfico del Año
GANADOR: Double P Records
Interscope Capitol Labels Group
Sony Music Latin
Universal Music Latin Entertainment
Warner Latina
CATEGORÍAS LATIN RHYTHM
Artista "Latin Rhythm" del Año, Solista
GANADOR: Bad Bunny
Feid
Kapo
Karol G
Rauw Alejandro
Artista "Latin Rhythm" del Año, Dúo o Grupo
Alexis & Fido
GANADORES: Baby Rasta & Gringo
J-King & Maximan
Jowell & Randy
Mambo Kingz
Canción "Latin Rhythm" del Año
GANADOR: Bad Bunny, "DTMF"
Bad Bunny, "EOO"
Bad Bunny, "Nuevayol"
Rauw Alejandro & Bad Bunny, "Qué Pasaría..."
Rauw Alejandro & Romeo Santos, "Khe?"
"Latin Rhythm Airplay" Sello Discográfico del Año
Interscope Capitol Labels Group
Rimas
GANADORE: Sony Music Latin
Universal Music Latin Entertainment
Warner Latina
Álbum "Latin Rhythm" del Año
GANADOR: Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos
FloyyMenor, El Comienzo
Karol G, Tropicoqueta
Omar Courtz, Primera Musa
Rauw Alejandro, Cosa Nuestra
"Latin Rhythm Albums" Sello Discográfico del Año
Interscope Capitol Labels Group
GANADOR: Rimas
Sony Music Latin
United Masters
Universal Music Latin Entertainment
CATEGORÍAS ESCRITOR / PRODUCTOR / EDITORA
Compositor del Año
Armenta
Bad Bunny
Jorsshh
GANADOR: Netón Vega
Roberto "La Paciencia"
Editorial del Año
Downtown DMP Songs,BMI
Josa Publishing,BMI
Sony Latin Music Publishing,LLC,BMI
GANADOR: Street Mob Publishing, BMI
Warner-Tamerlane Publishing Corp,BMI
Corporación Editorial del Año
Downtown Music Publishing
Rimas Entertainment
GANADOR: Sony Music Publishing
Universal Music
Warner Chappell Music
Productor del Año
GANADOR: Ernesto "Neto" Fernández
JOP
MAG
Roberto "La Paciencia"
Tito Double P