×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
La lista completa de los ganadores en los Premios Billboard
La lista completa de los ganadores en los Premios Billboard

La lista completa de los ganadores en los Premios Billboard de la Música Latina 2025

Bad Bunny y Karol G arrasaron; también fueron reconocidos Romeo Santos, Aventura y el álbum de Rubby Pérez

    Expandir imagen
    La lista completa de los ganadores en los Premios Billboard de la Música Latina 2025
    Bad Bunny durante los Premios Billboard de la Música Latina 2025. (FUENTE EXTERNA)

    La noche del jueves 23 de octubre, el James L. Knight Center de Miami se vistió de gala para celebrar la 25ª edición de los Premios Billboard a la Música Latina 2025.

    Romeo Santos fue uno de los ganadores, él fue anunciado como el vencedor en la categoría Artista Tropical del Año, Solista y junto a sus excompañeros de Aventura recibió el premio Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo: Aventura.

    Uno de los galardones más emotivos para la República Dominicana fue  el obtenido de forma póstuma por Rubby Pérez que recibió el premio al  Álbum Tropical del Año, por el disco Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos!

    • Como era de esperar, las superestrellas Bad Bunny y Karol G se coronaron como los máximos ganadores, consolidando su reinado en la música global y latina.

    Bad Bunny, quien partía como el artista más nominado con un récord de 27 menciones, se llevó a casa múltiples galardones, incluyendo el codiciado premio Artista del Año. Por su parte, la "Bichota" Karol G demostró su poderío en las categorías femeninas y de canciones.

    Lista completa de ganadores de los premios Latin Billboard 2025

    CATEGORÍA DE ARTISTAS

    Artista del Año 

    GANADOR: Bad Bunny

    Fuerza Regida

    Peso Pluma

    Rauw Alejandro

    Tito Double P

    Artista del Año, Debut 

    Aleman

    Clave Especial

    FloyyMenor

    Kapo

    GANADOR: Netón Vega

    Gira del Año 

    Aventura

    Chayanne

    Luis Miguel

    Rauw Alejandro

    GANADOR: Shakira

    Artista Crossover del Año 

    Ayra Starr

    GANADOR: Benny Blanco

    Bruno Mars

    ROSÉ

    Rvssian

    Ty Dolla $ign

    Global 200 Artista Latino del Año

    GANADOR: Bad Bunny

    Fuerza Regida

    Karol G

    Netón Vega

    Tito Double P

    CATEGORÍA DE CANCIONES

    Global 200 Canción Latina del Año

    Bad Bunny, "Baile Inolvidable"

    Bad Bunny, "DTMF"

    Bad Bunny, "Nuevayol"

    GANADORA: Karol G, "Si Antes Te Hubiera Conocido"

    Óscar Maydon & Fuerza Regida, "Tu Boda"

    "Hot Latin Song" Canción del Año 

    Bad Bunny, "Baile Inolvidable"

    GANADOR: Bad Bunny, "DTMF"

    Bad Bunny, "EOO"

    Bad Bunny, "Nuevayol"

    Óscar Maydon & Fuerza Regida, "Tu Boda"

    "Hot Latin Song", Colaboración Vocal del Año

    Fuerza Regida & Grupo Frontera, "Me Jalo"

    GANADORES: Óscar Maydon & Fuerza Regida, "Tu Boda"

    Rauw Alejandro & Bad Bunny, "Qué Pasaría..."

    Rauw Alejandro & Romeo Santos, "Khe?"

    Tito Double P & Peso Pluma, "Dos Días"

    "Hot Latin Songs" Artista del Año, Masculino

    GANADOR: Bad Bunny

    Netón Vega

    Peso Pluma

    Rauw Alejandro

    Tito Double P

    "Hot Latin Songs" Artista del Año, Femenina

    GANADORA: Karol G

    Selena Gomez

    Shakira

    Yailin La Más Viral

    Young Miko

    "Hot Latin Songs" Artista del Año, Dúo o Grupo

    Clave Especial

    GANADORES: Fuerza Regida

    Grupo Frontera

    Julión Álvarez y Su Norteño Banda

    The Marias

    "Hot Latin Songs" Sello Discográfico del Año

    Double P

    Interscope Capitol Labels Group

    GANADOR: Rimas

    Sony Music Latin

    Warner Latina

    Canción del Año, Latin Airplay

    Fuerza Regida & Grupo Frontera, "Me Jalo"

    GANADORA: Karol G, "Si Antes Te Hubiera Conocido"

    Natti Natasha, "Desde Hoy"

    Rauw Alejandro & Romeo Santos, "Khe?"

    Shakira, "Soltera"

    Sello Discográfico del Año, Latin Airplay

    Interscope Capitol Labels Group

    Rimas

    GANADOR: Sony Music Latin

    Universal Music Latin Entertainment

    Warner Latina

    Canción del Año, Ventas

    Bad Bunny, "Baile Inolvidable"

    Bad Bunny, "DTMF"

    Bad Bunny, "Nuevayol"

    GANADORA: Karol G, "Si Antes Te Hubiera Conocido"

    Xavi & Manuel Turizo, "En Privado"

    Canción del Año, Streaming

    Bad Bunny, "Baile Inolvidable"

    GANADOR: Bad Bunny, "DTMF"

    Bad Bunny, "Nuevayol"

    Karol G, "Si Antes Te Hubiera Conocido"

    Óscar Maydon & Fuerza Regida, "Tu Boda"

    CATEGORÍA DE ÁLBUMES

    "Top Latin Album" del Año

    GANADOR: Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos

    Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte

    Peso Pluma, Éxodo

    Rauw Alejandro, Cosa Nuestra

    Tito Double P, Incómodo

    "Top Latin Albums" Artista del Año, Masculino

    GANADOR: Bad Bunny

    Junior H

    Peso Pluma

    Rauw Alejandro

    Tito Double P

    "Top Latin Albums" Artista del Año, Femenina

    Becky G

    Cazzu

    Kali Uchis

    GANADORA: Karol G

    Shakira

    "Top Latin Albums" Artista del Año Dúo o Grupo

    Aventura

    Clave Especial

    GANADORES: Fuerza Regida

    Grupo Frontera

    Julión Álvarez y Su Norteño Banda

    "Top Latin Albums" Sello Discográfico del Año

    Double P

    Interscope Capitol Labels Group

    Rimas

    GANADOR: Sony Music Latin

    Universal Music Latin Entertainment

    CATEGORÍA LATIN POP 

    Artista "Latin Pop" del Año, Solista

    Danny Ocean

    Enrique Iglesias

    Kali Uchis

    Luis Fonsi

    GANADAROA: Shakira

    Artista "Latin Pop" del Año, Dúo o Grupo

    Ha*Ash

    Jesse & Joy

    Morat

    GANADORES: Maná

    Sin Bandera

    Canción "Latin Pop" del Año

    Danny Ocean & Kapo, "Imagínate"

    Maluma, "Cosas Pendientes"

    Rauw Alejandro, "Carita Linda"

    Selena Gomez, benny blanco & The Marias, "Ojos Tristes"

    GANADORA: Shakira, "Soltera"

    "Latin Pop Airplay" Sello Discográfico del Año

    AP Global

    Interscope Capitol Labels Group

    GANADOR: Sony Music Latin

    Universal Music Latin Entertainment

    Warner Latina

    Álbum "Latin Pop" del Año

    Cazzu, Latinaje

    Danny Ocean, Babylon Club

    GANADOR: Kapo, Por Si Alguien Nos Escucha

    Latin Mafia, Todos Los Días Todo El Día

    Quevedo, Buenas Noches

    "Latin Pop Albums" Sello Discográfico del Año

    Insterscope Capitol Labels Group

    GANADOR: Sony Music Latin

    Universal Music Enterprises

    Universal Music Latin Entertainment

    Warner Latina

    CATEGORÍA TROPICAL 

    Artista Tropical del Año, Solista

    Elvis Crespo

    Jerry Rivera

    Marc Anthony

    Prince Royce

    GANADOR: Romeo Santos

    Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo

    GANADORES: Aventura

    Chino & Nacho

    Grupo Niche

    La Sonora Dinamita

    Monchy & Alexandra

    Canción Tropical del Año

    Bad Bunny, "Baile Inolvidable"

    Grupo Frontera & Romeo Santos, "Ángel"

    GANADORA: Karol G, "Si Antes Te Hubiera Conocido"

    Rauw Alejandro, "Tú Con Él"

    Xavi & Manuel Turizo, "En Privado"

    "Tropical Airplay" Sello Discográfico del Año

    Grupo Frontera

    Insterscope Capitol Labels Group

    Rimas

    GANADOR: Sony Music Latin

    Warner Latina

    Álbum Tropical del Año

    Grupo Kual? Dinastía Pedraza, Los Reyes De La Cumbia Sonidera: En México

    Los Hermanos Rosario, Grandes Éxitos

    Natti Natasha, En Amargue

    Prince Royce, Eterno

    GANADOR: Rubby Pérez, Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos!

    "Tropical Albums" Sello Discográfico del Año

    Discos Fuentes

    GANADOR: Sony Music Latin

    The Orchard

    Universal Music Enterprises

    Universal Music Latin Entertainment

    CATEGORÍA REGIONAL MEXICANO

    Artista Regional Mexicano del Año, Solista

    Ivan Cornejo

    Junior H

    Netón Vega

    GANADOR: Peso Pluma

    Tito Double P

    Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo

    Clave Especial

    GANADORES: Fuerza Regida

    Grupo Frontera

    Julión Álvarez y Su Norteño Banda

    Los Tigres del Norte

    Canción Regional Mexicana del Año

    Fuerza Regida & Grupo Frontera, "Me Jalo"

    Fuerza Regida, "Por Esos Ojos"

    GANADORES: Óscar Maydon & Fuerza Regida, "Tu Boda"

    Peso Pluma & Netón Vega, "La Patrulla"

    Tito Double P & Peso Pluma, "Dos Días"

    "Regional Mexican Airplay" Sello Discográfico del Año

    Afinarte

    Azteca

    Socios

    Sony Music Latin

    GANADOR: Universal Music Latin Entertainment

    Álbum Regional Mexicano del Año

    Fuerza Regida, 111XPANTÍA

    Ivan Cornejo, Mirada

    Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte

    Peso Pluma, Éxodo

    GANADOR: Tito Double P, Incómodo

    "Regional Mexican Albums" Sello Discográfico del Año

    GANADOR: Double P Records

    Interscope Capitol Labels Group

    Sony Music Latin

    Universal Music Latin Entertainment

    Warner Latina

    CATEGORÍAS LATIN RHYTHM 

    Artista "Latin Rhythm" del Año, Solista

    GANADOR: Bad Bunny

    Feid

    Kapo

    Karol G

    Rauw Alejandro

    Artista "Latin Rhythm" del Año, Dúo o Grupo

    Alexis & Fido

    GANADORES: Baby Rasta & Gringo

    J-King & Maximan

    Jowell & Randy

    Mambo Kingz

    Canción "Latin Rhythm" del Año

    GANADOR: Bad Bunny, "DTMF"

    Bad Bunny, "EOO"

    Bad Bunny, "Nuevayol"

    Rauw Alejandro & Bad Bunny, "Qué Pasaría..."

    Rauw Alejandro & Romeo Santos, "Khe?"

    "Latin Rhythm Airplay" Sello Discográfico del Año

    Interscope Capitol Labels Group

    Rimas

    GANADORE: Sony Music Latin

    Universal Music Latin Entertainment

    Warner Latina

    Álbum "Latin Rhythm" del Año

    GANADOR: Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos

    FloyyMenor, El Comienzo

    Karol G, Tropicoqueta

    Omar Courtz, Primera Musa

    Rauw Alejandro, Cosa Nuestra

    "Latin Rhythm Albums" Sello Discográfico del Año

    Interscope Capitol Labels Group

    GANADOR: Rimas

    Sony Music Latin

    United Masters

    Universal Music Latin Entertainment

    CATEGORÍAS ESCRITOR / PRODUCTOR / EDITORA

    Compositor del Año

    Armenta

    Bad Bunny

    Jorsshh

    GANADOR: Netón Vega

    Roberto "La Paciencia"

    Editorial del Año

    Downtown DMP Songs,BMI

    Josa Publishing,BMI

    Sony Latin Music Publishing,LLC,BMI

    GANADOR: Street Mob Publishing, BMI

    Warner-Tamerlane Publishing Corp,BMI

    Corporación Editorial del Año

    Downtown Music Publishing

    Rimas Entertainment

    GANADOR: Sony Music Publishing

    Universal Music

    Warner Chappell Music

    Productor del Año

    GANADOR: Ernesto "Neto" Fernández

    JOP

    MAG

    Roberto "La Paciencia"

    Tito Double P

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.