Héctor Acosta "El Torito" interpretará el himno nacional en el Citi Field

Héctor Acosta "El Torito" actuárá en el "ShowDown", el juego de béisbol entre Puerto Rico y República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El artista dominicano Héctor Acosta "El Torito" confirmó su participación en el "Showdown RD vs. PR" para interpretar el himno nacional de la República Dominicana durante la ceremonia de apertura del esperado encuentro de béisbol y cultural entre Puerto Rico y República Dominicana, que se celebrará el 15 de noviembre en el Citi Field de Nueva York.

La participación de "El Torito", uno de los más queridos y representativos artistas de la música popular dominicana, promete ser uno de los momentos más emotivos del evento, que reunirá a miles de fanáticos para celebrar la hermandad, el talento y la pasión beisbolera de ambos países.

El "ShowDown" será un histórico juego entre las selecciones de béisbol profesional de Puerto Rico y República Dominicana, que se jugará por primera vez en territorio continental de Estados Unidos.

El juego tiene el aval de La Asociación de Peloteros Profesionales de Puerto Rico (APPPR) y la Federación Nacional de Peloteros Profesionales de República Dominicana (FENAPEPRO), con el auspicio de la Major League Baseball (MLB) y la organización de los Mets de New York.

En el hogar de los Mets de NY

El evento "ShowDown" se celebrará en el Citi Field, hogar de los Mets de Nueva York, y reunirá a destacadas figuras del deporte, la música y la cultura de Puerto Rico y República Dominicana, consolidándose como una experiencia sin precedentes en la historia de ambos pueblos, indica una nota de prensa.

Carlos Gómez, exjugador de Grandes Ligas y figura estelar de la LIDOM, asumirá el mando del equipo dominicano. Por su parte, Carlos Delgado, otro nombre emblemático del béisbol caribeño y con destacada trayectoria en Grandes Ligas, liderará la escuadra puertorriqueña.

Las boletas están a la venta en https://www.mlb.com/es/mets/tickets/specials/rd-pr para disfrutar de este histórico duelo caribeño.