Slayter y Luis Brown estrenan “Kiki”, un trap con sabor caribeño

El tema de Slayter ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música. ( FUENTE EXTERNA )

El artista urbano puertorriqueño Slayter une fuerzas con la revelación dominicana Luis Brown para presentar “Kiki”, un explosivo sencillo de trap que promete sacudir la escena musical urbana.

La colaboración marca un momento importante en la carrera de ambos artistas, quienes combinan sus estilos auténticos, callejeros y viscerales en un tema que destila energía, calle y autenticidad.

Musicalmente, “Kiki” es una pieza cruda y agresiva del trap latino, con una producción poderosa que entrelaza graves profundos, hi-hats afilados y una atmósfera densa, casi cinematográfica.

Acompañando el lanzamiento, el videoclip de “Kiki” fue filmado íntegramente en la República Dominicana, el video mezcla imágenes de motos, callejones, grafitis, multitudes, y escenas nocturnas cargadas de actitud.

La química entre Slayter y Luis Brown es palpable en cada plano; se nota la complicidad artística y la confianza mutua, algo que eleva aún más la potencia del tema. El resultado es un videoclip real, sin maquillaje, que refleja la crudeza y el espíritu de la calle que ambos representan.

Originario de Puerto Rico, Slayter ha venido labrando una carrera firme dentro del movimiento urbano. Conocido por su estilo introspectivo pero agresivo, ha combinado influencias del trap clásico con sonidos modernos del drill y el hip hop.

Slayter ha sido reconocido por su habilidad de contar historias reales, con una narrativa que conecta con las experiencias de miles de jóvenes del Caribe y Latinoamérica. Su versatilidad lo ha llevado a colaborar con productores y artistas emergentes y consolidados, posicionándose como una voz auténtica dentro del género.

Desde República Dominicana, Luis Brown ha emergido como una de las figuras más prometedoras del trap latino.

Con un estilo directo, crudo y emocional, ha sabido construir una base sólida de fanáticos gracias a su capacidad de transmitir realidad y sentimiento a través de sus letras.

Influenciado por el movimiento callejero dominicano, pero con una proyección global, Luis Brown ha demostrado que es capaz de moverse con soltura entre el trap, el dembow y el drill, siempre manteniendo una identidad única y coherente. Con “Kiki”, reafirma su lugar como uno de los nombres a seguir muy de cerca en el panorama urbano.

El tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música. El videoclip oficial también puede verse en el canal de YouTube de Slayter.