DJ Desyn Masiello regresa a República Dominicana este 31 de octubre

El reconocido DJ y productor británico Desyn Masiello vuelve a República Dominicana para un show especial. ( FUENTE EXTERNA )

El reconocido DJ y productor británico Desyn Masiello vuelve a República Dominicana para un show especial de música electrónica. La esperada presentación se llevará a cabo el jueves 31 de octubre en Los Reales Colonial, en el corazón de la Zona Colonial de Santo Domingo.

Masiello, conocido por su inconfundible estilo que combina house, progressive y deep grooves, promete una experiencia sonora única que reunirá a los amantes de la buena música en un ambiente cargado de energía y buena vibra.

La cita marca el regreso de uno de los artistas más influyentes de la escena electrónica global, en un espacio emblemático que fusiona historia, arte y cultura urbana, indica una nota de prensaf.

Los interesados en asistir a esta exclusiva actividad pueden adquirir sus entradas en TIX.DO. La cantidad de entradas son limitadas.

Para más información y boletos, sigue las redes oficiales de Los Reales Colmados.

Sobre DJ Desyn

Co-fundador con Omid de Sexonwax, fundador de los sellos Alternative Route y Symphonic, Desyn empezó su carrera como Dj en el 2000 y sus habilidades lo llevaron a viajar por todo el mundo.

Realizó un Essential Mix para la BBC Radio 1 durante el 2005 en el WMC en Miami.

Además de llevar por delante Alternative Route Recordings, trabajó en el sello Sex on Wax entre las que destacan dos maxis del proyecto a medias entre Masiello y Leon Roberts, The Idiots: "Feel The Rush" 12" y Dogman, 12" (Sex On Wax).