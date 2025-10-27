×
Dyango anuncia su regreso a Santo Domingo con "Su amigo Dyango Tour"

El intérprete de "Corazón mágico" promete una noche llena de romanticismo y grandes éxitos en Hard Rock Café Santo Domingo

    Expandir imagen
    Dyango anuncia su regreso a Santo Domingo con Su amigo Dyango Tour
    Dyango ofrecerá un concierto lleno de romanticismo y grandes éxitos en Hard Rock Café Santo Domingo. (SUMINISTRADA)

    Una de las voces más queridas y románticas de la música en español, Dyango, llegará a República Dominicana con su más reciente gira "Su amigo Dyango Tour", para ofrecer un concierto el viernes 7 de noviembre, a las 10:00 de la noche, en el escenario del Hard Rock Café Santo Domingo.

    El cantautor español, dueño de una trayectoria que ha marcado generaciones con sus éxitos inmortales y una interpretación cargada de sentimiento, promete un espectáculo íntimo y emotivo que reunirá a sus fieles seguidores dominicanos.

    Con su estilo elegante y apasionado, Dyango ofrecerá una velada llena de grandes clásicos que han acompañado a varias generaciones de enamorados. Cada tema será un recorrido por los recuerdos, las emociones y la esencia romántica que lo han convertido en uno de los referentes más importantes del bolero y la balada.

    ¿Cómo adquirir las boletas para el evento?

    Esta presentación en Santo Domingo será una oportunidad única para disfrutar de la voz inconfundible del artista catalán en un ambiente cálido y cercano, diseñado especialmente para sus seguidores.

    • Las boletas están disponibles a través de Uepa Tickets y en los Supermercados Nacional y Jumbo. Para más información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos (809) 218-1635 y (809) 240-0269, o visitar el portal www.albertocruzmanagement.com.
