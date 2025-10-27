El Gran Combo traerá su historia musical a República Dominicana

El Gran Combo de Puerto Rico compartirá escenario con Jandy Ventura y El Legado el próximo 13 de noviembre. ( FUENTE EXTERNA )

La agrupación salsera El Gran Combo de Puerto Rico regresa a República Dominicana con una presentación histórica en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, donde compartirán escenario con Jandy Ventura y El Legado, el próximo 13 de noviembre.

Bajo la producción de Frank Rose Productions, en colaboración con Ethos Entertainment y Omar Rojas Entertainment, el junte de estas agrupaciones promete ser un espectáculo inolvidable, donde los fanáticos podrán disfrutar en vivo de los grandes éxitos que han hecho de "La Universidad de la Salsa" un referente mundial del género.

"Todos tenemos esa canción que nos hace vibrar y bailar y el 13 de noviembre vamos a bailarla juntos. Estamos seguros que la salsa boricua hará temblar la isla y el corazón de todos los dominicanos", resaltaron.

Con una trayectoria de más de seis décadas, El Gran Combo de Puerto Rico ha llevado su música a los escenarios más importantes del mundo, manteniendo un legado que sigue vigente y conquistando nuevas generaciones.

En esta presentación especial en Santo Domingo, la orquesta pondrá a vibrar a su público con temas como Brujería, Me liberé, Ojos chinos, Un verano en Nueva York, entre muchos otros clásicos que han marcado la historia de la salsa.

Jandy Ventura y El Legado impregnarán un toque de juventud y merengue a la noche.

Las boletas para el concierto de El Gran Combo y Jandy Ventura y El Legado están a la venta en Uepa Tickets y en CCN Servicios: Jumbo y Supermercados Nacional.

