Jack DeJohnette
Jack DeJohnette

Muere el baterista de jazz Jack DeJohnette a los 83 años

Según varios medios, murió el domingo por una insuficiencia cardíaca

    Expandir imagen
    Muere el baterista de jazz Jack DeJohnette a los 83 años
    El baterista estadounidense Jack DeJohnette falleció el domingo a los 83 años. (FUENTE EXTERNA)

    El baterista estadounidense Jack DeJohnette, una figura destacada del jazz moderno que colaboró con grandes estrellas como Miles Davis y Keith Jarrett, falleció el domingo a los 83 años, se anunció en sus perfiles de redes sociales.

    "Falleció pacíficamente en el hospital de Kingston, en el estado de Nueva York, rodeado de su esposa, su familia y sus amigos cercanos".

    Causa de muerte

    Según varios medios, murió el domingo por una insuficiencia cardíaca.

    • Nacido en Chicago en 1942, DeJohnette destacó por sus colaboraciones en los años 1960 con músicos célebres como Herbie Hancock y Miles Davis, especialmente en el álbum "Bitches Brew", en 1969.

    En los años 1980, formó un famoso trío con el pianista Keith Jarrett y el contrabajista Gary Peacock.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.