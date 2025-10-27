Kinito Méndez lanza su nuevo merengue "Que rompa la Navidad" para celebrar las fiestas

Kinito Méndez celebra el espíritu de las fiestas con su nuevo merengue "Que rompa la Navidad". ( SUMINISTRADA )

La alegría del merengue vuelve a vestirse de luces y villancicos con el lanzamiento de "Que rompa la Navidad", el nuevo tema de Kinito Méndez, conocido como El Hombre Merengue.

En esta ocasión, el artista reinventa su reciente éxito "Que rompa la Cama" en una versión navideña cargada de ritmo, sabor y del espíritu festivo que caracteriza al pueblo dominicano.

Fiel a su costumbre, Kinito suma esta propuesta a su extenso repertorio de merengues navideños que han acompañado generaciones. Entre ellos destacan: El pronóstico junto a Johnny Ventura (1993), El vuelo 587 (1995).

También ha grabado, Con el mismo sabor navideño (2002), Aguinaldo navideño (2005), Navidad sin aparato (2011), De lo mío navideño (2012), El caso navideño (2014), Me da 3 pito (2015), El envío navideño (2021) y Sabrosa Navidad (2024).

Con su estilo contagioso y su voz llena de energía, Kinito invita a celebrar la época más hermosa del año con intensidad y alegría. En su letra exhorta a disfrutar cada momento, recordando la importancia de compartir con los seres queridos y mantener viva la tradición.

¿Qué mensaje transmite 'Que rompa la Navidad'?

" Que rompa la Navidad " es un homenaje a las costumbres dominicanas : el regreso de los familiares ausentes, las risas en la cena de Nochebuena, los abrazos al sonar las doce campanadas y la gozadera que marca el inicio de un nuevo año.

El tema fue escrito y arreglado por el propio Kinito Méndez, reafirmando su compromiso con la esencia del merengue y su papel como uno de los grandes embajadores de la música tropical.

"Que rompa la Navidad" ya está disponible en todas las plataformas digitales y promete convertirse en el himno festivo de las celebraciones de 2025.