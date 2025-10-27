Rosalía lanza "Berghain", el primer adelanto de su nuevo disco "Lux"

Rosalía en una de las escenas del video musical de "Berghain", adelanto de su próximo disco "Lux". ( FUENTE EXTERNA )

Rosalía vuelve a escena con Berghain, el primer tema y videoclip de Lux, su cuarto álbum, que saldrá el próximo 7 de noviembre. El regreso de la artista catalana confirma su interés por seguir explorando nuevos territorios musicales y visuales.

Colaboraciones y referencias

En Berghain participan Björk e Yves Tumor, dos figuras con las que Rosalía comparte gusto por lo experimental. La islandesa ya había colaborado con ella en Oral (2023), mientras que Tumor aporta su sello de electrónica oscura y vanguardista.

El tema combina español, inglés y alemán, y su título hace referencia a la legendaria discoteca berlinesa del mismo nombre, símbolo mundial del techno.

Sin embargo, el sonido de la canción no se adentra del todo en ese género: predomina una estructura más orquestal y melódica, publicada incluso con partitura por la editorial alemana G. Henle Verlag.

Un video entre lo cotidiano y lo inquietante

El videoclip está dirigido por Nicolás Méndez, de la productora Canada, con la que Rosalía ya trabajó en Malamente. El video combina escenas domésticas con momentos casi surrealistas.

Rosalía llega a casa, se quita los zapatos y abre las cortinas. Al hacerlo, descubre que su piso está lleno de músicos que tocan una sinfonía. Ella canta mientras plancha o hace la cama, rodeada de instrumentos que parecen formar parte de una realidad paralela.

Luego la historia se desplaza por distintas localizaciones, una consulta médica, una joyería, un autobús, hasta llegar a un tramo final con imágenes más oscuras y simbólicas, en el que aparecen animales deformados, sangre negra y la voz de Yves Tumor repitiendo una frase agresiva: "I´ll fuck you till you love me".

La participación de Björk llega hacia el final, cuando la escena se transforma en una especie de cuento distorsionado, con referencias a Blancanieves y animales del bosque que parecen salidos de un sueño extraño.

Una estrategia muy pensada

La promoción de Berghain y Lux ha seguido el estilo habitual de Rosalía: combinar redes sociales, arte visual y acción en vivo.

El 15 de octubre, la artista publicó en Instagram la partitura del tema, que también envió a sus seguidores en Substack. Poco después, los acordes y su imagen aparecieron en pantallas de la plaza de Callao, en Madrid, mientras fans de distintos países recreaban la música en sus redes.

El 20 de octubre, Rosalía volvió a generar expectación con una aparición en el centro de Madrid.

A través de TikTok, convocó a sus seguidores y protagonizó una pequeña performance en la Gran Vía, vestida de blanco y con bailarinas rojas. Tras recorrer la calle, se refugió en un hotel y saludó desde una ventana, confirmando el título del álbum: Lux.

Aunque todavía no se conoce el resto del disco, Berghain sugiere un cambio de rumbo. La artista parece alejarse del enfoque urbano de Motomami y acercarse a una estética más conceptual y orquestal, donde la mezcla de estilos sigue siendo su sello.

Te puede interesar Rosalía publicará su nuevo álbum, "Lux", el próximo 7 de noviembre