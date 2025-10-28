×
Cazzu, Mon Laferte y Cultura Profética encabezarán Isle of Light 2026 en República Dominicana

El line-up completo y más información sobre el festival están disponibles en su página web

    El festival Isle of Light confirmó los artistas que participarán en su décima edición, que se llevará a cabo el 7 de marzo de 2026 en el Parque Punta Torrecilla, en Sans Soucí, República Dominicana.

    Entre los primeros artistas confirmados están Garbage (Estados Unidos), Cazzu e Illya Kuryaki & The Valderramas (Argentina), Mon Laferte (Chile), Sofi Tukker (EE. UU.), Cultura Profética (Puerto Rico), Caloncho (México) y Bob Moses (Canadá).

    También estarán: Yami Safdie (Argentina), Bb trickz (España), Chuwi y Caleb Calloway (Puerto Rico), junto a artistas locales como Vakeró, Planta Industrial, Inka y Pororó.

    • El line-up completo y más información sobre el festival están disponibles en www.isleoflight.com y en las redes oficiales @isleoflightfest.
