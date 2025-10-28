Ismael Serrano se presenta este jueves en el Hard Rock Café Blue Mall
El cantautor español ofrecerá un concierto titulado "Guitarra y voz" el 30 de octubre en Santo Domingo
El cantautor Ismael Serrano se presentará este jueves 30 de octubre en el Hard Rock Café Blue Mall, con un concierto titulado "Guitarra y voz", en el que interpretará parte de su repertorio y algunos temas nuevos.
El artista, quien ya se encuentra en el país, prepara los detalles finales de su presentación, organizada por BigStarSD.
- Las entradas están disponibles en www.smartticket.com.do.
Serrano es reconocido por su trayectoria dentro de la canción de autor y por un repertorio que combina narrativa poética con temas sociales y personales.