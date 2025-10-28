×
Ismael Serrano se presenta este jueves en el Hard Rock Café Blue Mall

El cantautor español ofrecerá un concierto titulado "Guitarra y voz" el 30 de octubre en Santo Domingo

    Ismael Serrano se presenta este jueves en el Hard Rock Café Blue Mall
    El cantautor español Ismael Serrano. (FUENTE EXTERNA)

    El cantautor Ismael Serrano se presentará este jueves 30 de octubre en el Hard Rock Café Blue Mall, con un concierto titulado "Guitarra y voz", en el que interpretará parte de su repertorio y algunos temas nuevos.

    El artista, quien ya se encuentra en el país, prepara los detalles finales de su presentación, organizada por BigStarSD.

    Serrano es reconocido por su trayectoria dentro de la canción de autor y por un repertorio que combina narrativa poética con temas sociales y personales.

