Manerra se presentará el 14 de noviembre en Escenario 360

El artista dominicano presentará un repertorio que combina ritmos tropicales y fusiones contemporáneas el 14 de noviembre en Escenario 360

    Manerra, cantautor dominicano. (FUENTE EXTERNA)

    El cantautor dominicano Manerra ofrecerá un concierto el próximo 14 de noviembre a las 8:00 de la noche en Escenario 360, con un repertorio que incluirá temas de distintos géneros y fusiones musicales.

    El evento, organizado por VP Entertainment, contará con la producción de Billy Hasbún, quien informó que el espectáculo rendirá homenaje a ritmos como la bachata, el son, el bolero, además de influencias del jazz y el blues.

    Durante la presentación, el artista interpretará canciones reconocidas de su trayectoria, entre ellas Mantequilla y café, Como la Luna, Bachata Colonial, Vestida de Flores, Todo es Bonito Otra Vez, Azul, Son a Cuba y Santiaguera Bonita.

    Manuel Ramón Vásquez, nombre real de Manerra, es compositor, arreglista y productor. Estudió piano popular en el Conservatorio Nacional de Música de Santo Domingo y se graduó de Derecho en la Universidad Iberoamericana (Unibe).

    Ha recibido varios reconocimientos, entre ellos el Premio Soberano 2023 como Revelación del Año y cinco galardones en los Premios Indie Dominicano. En 2022, la revista Forbes lo incluyó en su lista de los dominicanos más creativos.

    • Las entradas están disponibles en www.uepatickets.com.
