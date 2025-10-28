Fallece Oti Cabadas, influencer y camionera, a los 41 años

Fallece Oti Cabadas, en la imagen se ve a la influencer en su camión. ( FUENTE EXTERNA )

Oti Cabadas, influencer y camionera con presencia en redes sociales, más de 330.000 seguidores en TikTok y 38.000 en Instagram, falleció a los 41 años tras sufrir un derrame cerebral. La noticia se produjo durante la 10.ª Quedada de Camiones Clásicos y Americanos de Alcañiz, que reúne a camioneros de toda España.

Según informó La Comarca, Cabadas comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza mientras participaba en el evento y pidió a su marido que condujese de regreso a casa. Antes de abandonar el circuito, se desmayó y fue trasladada en helicóptero a un hospital de Zaragoza, donde murió.

Santiago Gracia, organizador de la Quedada, señaló a La Comarca: "Estamos todos consternados, ha sido un golpe muy duro. Desbordaba vitalidad".

Cabadas trabajó como camionera durante más de 20 años. En los últimos años, se hizo conocida en redes sociales como Coco Truck Girl, compartiendo su experiencia en un sector tradicionalmente dominado por hombres y visibilizando la participación femenina en la profesión.

Durante el evento, Cabadas explicó que su contenido motivaba a otras mujeres a ingresar en el sector. "Me di cuenta de que hacía falta difundir que este trabajo lo puede hacer cualquiera", dijo.

Además, defendió la presencia femenina en la carretera: "Se vende como que es un sector machista y no es así. Lo seguimos asociando al hombre, pero es un trabajo que lo podemos hacer todos".