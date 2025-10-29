La desafiante frase de Masha tras ser liberada: "Me voy libre, nadie puede conmigo"

Masha, intérprete urbana de 18 años, fue detenida junto a su pareja con dos libras de marihuana, visibles al fondo de la imagen. La cantante aseguró que "nadie puede con ella" al salir del tribunal. ( FUENTE EXTERNA )

Con una actitud desafiante, la exponente urbana Asly Mariel Victoriano Sánchez, mejor conocida como "Masha", salió este miércoles del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva asegurando que "nadie puede con ella" tras recibir una medida de coerción que le permitirá recuperar su libertad condicional.

"Me voy libre, no van a poder nunca. Nadie puede con nosotros. Me voy libre, libre", exclamó la joven cantante mientras era trasladada bajo custodia, antes de completar el proceso de pago de su garantía económica. Su salida fue acompañada por curiosos que se aglomeraron a las afueras del tribunal.

La jueza Fátima Veloz, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso a Masha una medida de presentación periódica, impedimento de salida del país y una garantía económica de 100 mil pesos, que deberá ser pagada a través de una aseguradora.

Su acompañante, Jhakomo Hernández de la Rosa, señalado como su pareja, recibió una medida más severa: una garantía de 2.5 millones de pesos, además de presentación periódica, luego de ser arrestados el pasado 24 de octubre de 2025 en el sector Villa Francisca, Distrito Nacional.

El arresto y la acusación

De acuerdo con el informe policial, ambos fueron detenidos por un segundo teniente y un sargento de la Policía Nacional que patrullaban la zona cuando observaron un accidente de tránsito.

Al inspeccionar el vehículo, una Honda CR-V, los agentes habrían encontrado dos libras de marihuana en el baúl, empacadas en fundas plásticas selladas.

Tanto Masha como Hernández fueron apresados en el acto y se les informó de sus derechos antes de ser conducidos al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.