Lanzan "Vivir para siempre", un homenaje a merengueros que reúne a voces emblemáticas

Esta contagiosa producción reúne a los merengueros Los Hermanos Rosario, Sergio Vargas, Jandy Ventura y Ramón Orlando. ( FUENTE EXTERNA )

El ritmo y la esencia del merengue vuelven a brillar con fuerza gracias al lanzamiento de "Vivir para siempre", un tema que rinde homenaje a los grandes merengueros que han partido en los últimos años y que celebra la permanencia de este género como emblema nacional.

El audiovisual realizado por el reconocido cineasta Jalsen Santana y que será estrenado en los próximos días, combina creatividad, emoción y alta calidad visual en una pieza que honra la historia del merengue.

Bajo la autoría y concepto de Charlie Núñez, esta contagiosa producción reúne a un elenco estelar integrado por Sergio Vargas, Maridalia Hernández, Ramón Orlando, Jandy Ventura, Los Hermanos Rosario, Conjunto Quisqueya, The New York Band, Kinito Méndez, Henry García, Charlie Rodríguez, Pablo Martínez, Tito Kenton.

Así como a Carlos David, Eddy Rafael, Silvio Mora, Herodys Ureña, Freddy Gerardo y Didi Hernández. Todos se unen en una misma voz para rendir tributo a figuras que son parte de la historia del merengue y mantener viva la esencia del ritmo de la güira y la tambora.

Legado y propósito

El tema, que exalta el valor del merengue como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, contó con la musicalización de Mario Díaz, Charlie Núñez y Herodys Ureña, quien además tuvo a su cargo el arreglo y la dirección musical.

El resultado es una fusión vibrante entre lo clásico y lo moderno, reafirmando la vigencia del merengue y su poder para unir generaciones.

"Vivir para siempre" evoca el legado de grandes artistas que fortalecieron este género y dejaron un valioso legado en la cultura dominicana.