La dominicana Yancy Abril entre los cuatro finalistas de "Objetivo Fama" en Puerto Rico

Yancy Abril durante una de sus participaciones en el programa "Objetivo Fama". ( INSTAGRAM / @IAMYANCYABRIL )

Después de 13 semanas de competencia, el público de Objetivo Fama ya conoce los nombres de los cuatro finalistas que se medirán en la gran final del programa el próximo domingo, 2 de noviembre, en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

Entre ellos se encuentra Yancy Abril, la talentosa cantante dominicana que ha conquistado al jurado y a la audiencia con su voz, carisma y crecimiento artístico.

Abril, nacida en Brooklyn y de ascendencia dominicana, se lució en la gala número 13 con una emotiva interpretación de "Procuro olvidarte", de Aitana, con la que logró una ovación de pie del público y del panel de jueces.

Su actuación fue catalogada como una de las más sólidas de la noche, elevando el nivel de la competencia.

Los otros tres finalistas son Christian Diana (Puerto Rico), Sheila Miranda (México) y Dionicio Matos (Venezuela).

Yancy Abril es una cantante, compositora y maestra de música en el Bronx, Nueva York. Desde los siete años comenzó a tocar guitarra y escribir canciones, formándose en programas como Little Kids Rock y en la prestigiosa Harlem School of the Arts.

Posteriormente, obtuvo una licenciatura en jazz, influencia que se refleja en su estilo interpretativo.

Ha tenido la oportunidad de cantar en escenarios de Nueva York, Miami y Los Ángeles, incluyendo una presentación en el Carnegie Hall, donde participó en un tributo a la legendaria Aretha Franklin.

Además, fue parte de la segunda temporada de The Voice Dominicana, experiencia que, según ella, la ayudó a ganar confianza y reafirmar su identidad como artista.

"Viajar solo por un día a República Dominicana para hacer el casting valió totalmente la pena", expresó Abril en una entrevista previa con Diario Libre. "Me siento muy sorprendida de mí misma y no dudaría en hacerlo de nuevo. Yo me la gocé, estaba feliz y le enseñé al mundo quién soy".

Orgullo dominicano

Orgullosa de sus raíces, Yancy Abril asegura que su carrera es una forma de honrar el sacrificio de su abuela, quien emigró a Nueva York en busca de un futuro mejor.

"Cumplir mis sueños es mi manera de agradecerle todo lo que hizo por mí", ha dicho la joven artista, quien inspira a sus estudiantes y a una nueva generación de soñadores con su ejemplo de esfuerzo y pasión.

De ganar Objetivo Fama, Yancy Abril se uniría a la también dominicana radicada en los Estados Unidos, Anaís, quien logró gran popularidad tras obtener el primer lugar. La producción del programa informó que Anaís se presentará en la final de este domingo.