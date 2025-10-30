Ángelo Perrone estrena nuevo sencillo "Promete"

Ángelo Perrone prepara una nueva gira promocional y de conciertos por Colombia. ( FUENTE EXTERNA )

El talentoso artista urbano Ángelo Perrone continúa consolidando su carrera musical como uno de los exponentes más destacados del género urbano en la República Dominicana y Latinoamérica.

Tras su exitosa gira por Colombia, Perrone emprende la promoción de su más reciente sencillo, "Promete", un contagioso reggaetón de su autoría, ha logrado posicionarla como una de las canciones más populares del momento, destacandose por su ritmo envolvente y letras auténticas, que reflejan el estilo inconfundible del exponente urbano.

Recientemente, el artista actuó en la Gran Arena del Cibao. También se presentó en el Polideportivo José de Jesús Sanchez. Durante sus presentaciones, Ángelo interpretó éxitos como "Bailando Así", "Promete", "Sube la Nota" y "Yo Soy", demostrando su versatilidad musical y su conexión genuina con el público.

Actualmente, Perrone se encuentra en la etapa final de su nueva producción discográfica titulada "Dequinoesna", un proyecto que promete sorprender con fusiones innovadoras y letras cargadas de sentimiento y autenticidad.

Nueva gira

Como parte de este lanzamiento, el artista rodará dos videoclips en Miami, Florida, y se prepara para una nueva gira promocional y de conciertos por Colombia, visitando ciudades como Cartagena, Medellín, Cali y Bogotá.

"Cada quien tiene sus dones, sus virtudes y sus realidades. Enfóquense en el trabajo, la constancia y hagan las cosas de corazón", expresó el artista en una nota de prensa.

Ángelo Perrone ha llevado su música a escenarios internacionales en países como Colombia, Estados Unidos (Nueva York) y República Dominicana, siendo nominado a premiaciones como los Glamour Music Awards 2024. En este año, también ha sido nominado, en la categoría "Artista en ascenso tropical del año"en dicha premiación.

Ángelo destaca que esta preparando una colaboración especial con el famoso artista colombiano Magneto la M, una unión que promete marcar tendencias dentro de la música urbana latina.

Con millones de reproducciones en su canal de YouTube @angeloerroneb y una comunidad de seguidores en sus diferentes redes sociales @angeloperroneb_ sigue en constante crecimiento, consolidandose como una de las promesas más sólidas del género urbano.