Fallece la madre del reconocido artista Chichí Peralta

El músico dominicano Chichí Peralta atraviesa un momento de duelo tras el fallecimiento de su madre, doña Ubencia Antonia Soto de Peralta. ( SUMINISTRADA )

El reconocido músico y productor dominicano Chichí Peralta, informó mediante un comunicado de prensa, el fallecimiento de su madre, la señora Ubencia Antonia Soto de Peralta, ocurrido en horas de la madrugada, tras varios años de una larga batalla enfrentando la enfermedad de Alzheimer.

Los restos serán expuestos en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, este jueves a partir de las 7:00 de la noche, y mañana viernes desde las 8:00 de la mañana, para luego recibir cristiana sepultura en el Cementerio Cristo Redentor.

¿Cómo ocurrió el fallecimiento de Ubencia Antonia Soto de Peralta?

"Hoy, con dolor en el alma les informo que el pilar de nuestra familia partió con el Señor. Diste la batalla hasta el final, no te rendiste, con tu carácter fuerte e inquebrantable", expresó el artista.

La partida de doña Ubencia representa un golpe personal para el multipremiado artista, quien ha destacado por su estilo de fusión entre el merengue, el jazz, la música afroantillana y los ritmos del Caribe.

¿Qué legado deja la madre de Chichí Peralta en su vida y carrera?

Chichí Peralta , cuyo nombre de pila es Pedro René Peralta Soto , es considerado uno de los músicos dominicanos más versátiles de su generación. Ganador de un Latin Grammy en 2001 por su álbum De Vuelta al Barrio , ha proyectado la música dominicana a nivel internacional con éxitos como Procura , Amor Narcótico y Pa´ Otro La´o .

