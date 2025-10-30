Fernando Villalona encabezará la Fiesta Dominicana en Panaca el 15 de noviembre

Fernando Villalona encabezará el concierto inaugural de la Fiesta Dominicana el 15 de noviembre en Panaca República Dominicana. ( SUMINISTRADA )

Fernando Villalona inaugurará la Fiesta Dominicana en Panaca. El icónico merenguero será el artista principal de este evento, que se celebrará el sábado 15 de noviembre a las 8:00 de la noche en Panaca República Dominicana, tras haber sido pospuesta por el paso de la tormenta Melissa.

Los organizadores informaron que las boletas adquiridas previamente serán válidas para esta nueva fecha.

El evento marcará el lanzamiento oficial de la Fiesta Dominicana, una propuesta que celebra la cultura y la identidad del país a través de la música, la gastronomía y las tradiciones ecuestres, e incluirá la presentación del Travesía World Show, un espectáculo reconocido a nivel internacional.

¿Qué incluye la Fiesta Dominicana en Panaca?

Reyson Pimentel, director comercial de Panaca, destacó que la actividad ofrecerá "una experiencia única donde la cultura dominicana se celebrará en cada detalle". El Mayimbe de la música interpretará un repertorio de éxitos como Dominicano Soy, Tabaco y Ron, Compañera, Déjame Volver, Te amo demasiado, La Hamaquita y El Gusto.

¿Cómo se adaptó el evento tras el paso de la tormenta Melissa?

