×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Ed Sheeran
Ed Sheeran

Preventa de boletas para el concierto de Ed Sheeran en el Estadio Quisqueya inicia este jueves

Los precios de las entradas para el concierto, previsto para el 9 de mayo de 2026, van desde 2,400 pesos

    Expandir imagen
    Preventa de boletas para el concierto de Ed Sheeran en el Estadio Quisqueya inicia este jueves
    Ed Sheeran se presenta en República Dominicana el 9 de mayo de 2026. (FUENTE EXTERNA)

    El cantautor británico Ed Sheeran confirmó su regreso a los escenarios con una parada en Santo Domingo el próximo sábado 9 de mayo de 2026, como parte de su nueva gira internacional Loop Tour.

    El concierto se realizará en el Estadio Quisqueya y promete una experiencia única para toda la familia, con una propuesta visual y musical completamente renovada.

    La preventa de boletas para el show inicia este jueves 30 de octubre, de forma exclusiva para tarjetas VISA Infinite de todos los bancos, a través del portal www.tuboleta.com.do. La venta general estará disponible a partir del lunes 3 de noviembre.

    Los precios van desde RD$2,436 en palco central hasta RD$13,535 en cancha frontal.

    Regreso a los escenarios

    • Luego de concluir su exitosa gira mundial "Mathematics Tour", que rompió récords de asistencia durante tres años, Sheeran regresa a los escenarios con una producción actualizada, nuevo diseño de escenario y un repertorio que incluye canciones de su más reciente álbum Play, junto a los grandes éxitos de su carrera.

    El álbum Play alcanzó el puesto número uno en varios países, entre ellos Australia, Alemania, Irlanda, Suiza y el Reino Unido. 

    Además, el artista lanzó recientemente Play – The Remixes EP, una colaboración con destacados talentos del sur de Asia, como Hanumankind, Dhee, Santhosh Narayanan, Karan Aujla, Jonita y Arijit Singh.

    Con este anuncio, Ed Sheeran confirma su esperado regreso a América Latina, marcando su primera presentación en República Dominicana.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.