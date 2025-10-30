Preventa de boletas para el concierto de Ed Sheeran en el Estadio Quisqueya inicia este jueves

Ed Sheeran se presenta en República Dominicana el 9 de mayo de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El cantautor británico Ed Sheeran confirmó su regreso a los escenarios con una parada en Santo Domingo el próximo sábado 9 de mayo de 2026, como parte de su nueva gira internacional Loop Tour.

El concierto se realizará en el Estadio Quisqueya y promete una experiencia única para toda la familia, con una propuesta visual y musical completamente renovada.

La preventa de boletas para el show inicia este jueves 30 de octubre, de forma exclusiva para tarjetas VISA Infinite de todos los bancos, a través del portal www.tuboleta.com.do. La venta general estará disponible a partir del lunes 3 de noviembre.

Los precios van desde RD$2,436 en palco central hasta RD$13,535 en cancha frontal.

Regreso a los escenarios

Luego de concluir su exitosa gira mundial "Mathematics Tour", que rompió récords de asistencia durante tres años, Sheeran regresa a los escenarios con una producción actualizada, nuevo diseño de escenario y un repertorio que incluye canciones de su más reciente álbum Play, junto a los grandes éxitos de su carrera.

El álbum Play alcanzó el puesto número uno en varios países, entre ellos Australia, Alemania, Irlanda, Suiza y el Reino Unido.

Además, el artista lanzó recientemente Play – The Remixes EP, una colaboración con destacados talentos del sur de Asia, como Hanumankind, Dhee, Santhosh Narayanan, Karan Aujla, Jonita y Arijit Singh.

Con este anuncio, Ed Sheeran confirma su esperado regreso a América Latina, marcando su primera presentación en República Dominicana.

