El Varón de la Bachata lanza nueva producción musical “Yo te amo”

El álbum del Varón de la Bachata está compuesto por diez temas, de los cuales cuatro son inéditos y seis son adaptaciones. ( FUENTE EXTERNA )

El bachatero El Varón de la Bachata, nombre artístico de Eduardo Acevedo Cabrera, presentó su nueva producción discográfica titulada “Yo te amo”, una propuesta que reafirma su compromiso con el género y con el impulso de las nuevas generaciones de bachateros.

El álbum está compuesto por diez temas, de los cuales cuatro son inéditos y seis son adaptaciones cuidadosamente seleccionadas para conectar con el público que ha seguido la trayectoria del artista desde sus inicios.

Cada una de las canciones será promocionada individualmente, ya que cada artista invitado tendrá la oportunidad de impulsar su propio tema dentro de esta producción colaborativa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/30/whatsapp-image-2025-10-29-at-073407f0728ad3-90bab558.jpg El cantante de Brujeríapromueve nuevo disco.

En total, participan diez artistas, todos con gran talento y proyección dentro del género.

“Quise apoyar a los talentos jóvenes porque deseo que la bachata siga trascendiendo. Hay muchos artistas con potencial, con el deseo de alcanzar sus sueños, pero que todavía no han tenido la oportunidad de brillar. Ya Romeo Santos hizo una producción junto a los grandes bachateros tradicionales, y eso fue histórico. En mi caso, decidí hacerlo con la nueva generación para que la bachata siga creciendo y subiendo nuevos artistas”, expresó El Varón.

El disco cuenta con importantes colaboraciones con artistas como Eudy El Invencible, Allendy, Chicho Severino, La Morena del Swing, Rossa Lee, Jerick, Yamny, Braulio Rodríguez, Melvin Cesarín y Raffy Cruz.

“Yo te amo”, “I miss you”, “Por el contrario”, “De que me sirve la vida”, “Tu amor es mío”, “Amigo Mío”, “Quédate Con Ella”, “30 Años”, “La Mujer que quiero” y “Perfect”, son las canciones que componen la nueva producción.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/30/whatsapp-image-2025-10-29-at-0733549e9ce980-63378884.jpg Los artistas participantes.

Con este álbum, El Varón de la Bachata continúa consolidando una carrera que combina experiencia, pasión y un genuino compromiso con la evolución del género que ha llevado el nombre de la República Dominicana a todo el mundo.