Desde Palenque, San Cristóbal, Janae llegó a Dominicana´s Got Talent con más que un talento: llevaba un mensaje de resiliencia, autenticidad y orgullo por sus raíces. Su rap, cargado de vivencias del barrio y experiencias personales, hizo que el estricto Waddys Jáquez se levantara del asiento para abrazarla, emocionado ante la fuerza de su interpretación.

La joven rapera, de 21 años, lleva la música en su ADN. Desde pequeña practicaba frente al espejo de su habitación, imaginando que los zapatos eran su público y perfeccionando cada verso. Hoy, esa disciplina se traduce en un escenario donde la energía y la autenticidad conectan de inmediato con el público y los jueces.

"Fue una experiencia indescriptible. La gente se compenetró con mi acto y la reacción de los jueces me llenó de fuerza. Nashla llorando, Waddys abrazándome... valió cada segundo", relata Janae.

Para ella, el rap no es solo música, es una forma de vida y un medio para expresar lo que siente. Sus letras buscan inspirar, reflejar la realidad de su entorno y empoderar a otras jóvenes que quieren abrirse camino en un mundo musical dominado históricamente por hombres.

"El rap es mi manera de desahogarme. Las mujeres en el rap son duras, y yo quiero seguir ese camino. Lo que hacemos no tiene género ni límites", afirma con determinación.

La fe y la familia también son pilares fundamentales en su carrera. Janae asegura que, de ganar, destinaría parte del premio a su iglesia, y reconoce que su familia, especialmente su abuelo y su abuela, han sido su soporte incondicional.

"Mi familia siempre creyó en mí, incluso cuando yo dudaba de mí misma. Ellos son mi fuerza y mi inspiración. Y mi país, el público dominicano, me dio la aceptación que necesitaba para seguir adelante", comparte Janae.

Ella aspira a más

Con la mirada puesta en el futuro, Janae no se conforma: sueña con grandes escenarios, representar a República Dominicana y abrir puertas para otras jóvenes que buscan brillar con talento y autenticidad.