Manny Cruz anuncia concierto gratuito para celebrar el Día del Merengue

El merenguero dominicano Manny Cruz presentará gratis la tercera edición de su concierto para celebrar el Día Nacional del Merengue con la familia dominicana y los amantes del género de la güira y la tambora.

Pautado para el domingo 30 de noviembre, a las 6:00 de la tarde en el Anfiteatro Luisito Martí del Parque del Este, Costa del Faro. Este concierto se une a las primeras entregas, realizadas en Puerto Plata en el 2023 y en Baní en el 2024.

"Me llena de mucha alegría anunciar que este año celebraremos el Día Nacional del Merengue por todo lo alto en Santo Domingo Este".

"Presentaré mi espectáculo 2080 totalmente gratis, como un regalo para mi gente. Estoy muy emocionado de llegar por primera vez a Costa del Faro y de vivir juntos una noche cargada de dominicanidad en el Anfiteatro Luisito Martí".

Estamos preparando un concierto muy especial, con sorpresas y momentos que, estoy seguro, quedarán en el corazón de todos", manifestó el seis veces nominado al Latin Grammy.

Para garantizar el orden y la seguridad del concierto, se deben adquirir boletas para ingresar al lugar. Desde ya están disponibles en Jumbo, Supermercados Nacional y Tiendas Altice seleccionadas de Santo Domingo, así como en puntos físicos de Uepa Tickets.

Repertorio

El repertorio de Manny Cruz incluye éxitos como "Santo Domingo", "Sabes enamorarme", "El motor", "Bailando contigo", "Llegaste" y "No me lo creo", así como su más reciente sencillo " Si tú me miras ", el cual alcanzó un millón de vistas a pocas semanas de su lanzamiento en su canal de YouTube.

Esta tercera entrega, el cual admitirá público desde los tres años de edad, cuenta con el apoyo de Café Santo Domingo Banreservas, Induveca, Altice, Alcaldía Santo Domingo Este y Ministerio de Cultura.

