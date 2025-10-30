Nelly Furtado anuncia su retiro y pide "un mundo sin prejuicios corporales"

La cantante canadiense Nelly Furtado, reconocida mundialmente por éxitos como I´m Like a Bird y Say It Right, anunció su retiro de los escenarios luego de 25 años de trayectoria artística.

La decisión llega coincidiendo con el aniversario de su aclamado álbum debut Whoa, Nelly! (2000) y marca el inicio de una nueva etapa personal y creativa para la artista.

En un comunicado, Furtado explicó que se tomará una pausa para dedicarse a "otros proyectos creativos y personales", agradeciendo a sus seguidores por el apoyo incondicional a lo largo de su carrera.

El anuncio llega tras varios meses en los que la cantante fue blanco de críticas en redes sociales relacionadas con su cambio físico y aumento de peso. Aunque Furtado no mencionó directamente el body-shaming como motivo de su retiro, sí ha hablado abiertamente sobre la presión estética que enfrenta en la industria musical.

A comienzos de 2025, la artista lanzó un mensaje en redes invitando a vivir un "2025 sin prejuicios corporales", reconociendo que ha tomado "conciencia de la presión estética" de una manera completamente nueva.

Durante su participación en el Manchester Pride, Furtado respondió de forma simbólica a las críticas luciendo una camiseta extragrande con la frase Better than ever ("Mejor que nunca"), un gesto que su estilista describió como una manera de "acallar a los bodyshamers".

En su despedida, la cantante reafirmó su vínculo con la música, dejando claro que su amor por la composición sigue intacto: "He disfrutado muchísimo de mi carrera y sigo amando componer música... Siempre me identificaré como compositora".

Con su partida de los escenarios, Nelly Furtado cierra un capítulo significativo en la música pop internacional, dejando un legado de autenticidad, innovación y empoderamiento.