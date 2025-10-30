Shadow Blow anuncia su concierto "Capítulos" en la Gran Arena del Cibao

Shadow Blow en una imagen de archivo. El artista urbano anunció un concierto en la Gran Arena del Cibao. ( FUENTE EXTERNA )

El cantautor urbano Shadow Blow se prepara para cerrar el año con un evento histórico: su concierto "Capítulos", programado para el 20 de diciembre en la Gran Arena del Cibao, bajo la producción de Wilfredo Díaz Producciones y 212 Music.

El espectáculo marcará una nueva etapa en la carrera de este artista, quien promete ofrecer una experiencia musical envolvente que recorrerá las distintas fases de su trayectoria, desde sus inicios hasta los temas más recientes que lo han posicionado como una de las voces más versátiles e influyentes de la música urbana dominicana.

"Capítulos" será una producción de alto nivel, con banda en vivo, recursos visuales innovadores y una narrativa sonora que permitirá al público revivir la evolución de su estilo: una fusión entre sensibilidad musical, lírica honesta y ritmo urbano.

El repertorio incluirá éxitos como "Mensaje Directo", "Una necesidad", "Tú eres la que está", "Tu con él y yo con ella", "Mi bebé", "Cuando te vuelva a ver", "Mi loquita" y "Asegurao", junto a temas más recientes de sus proyectos Floré y Saga The Album, en colaboración con Lápiz Conciente.

Reconocido por su impecable formación musical, Shadow Blow, nombre artístico de José Ariel Fernández Soto, ha construido una carrera basada en la autenticidad y la innovación.

Con más de una década de estudios en piano, flauta y percusión, fue el primer artista urbano dominicano en presentarse junto a una orquesta sinfónica en 2013, con su recordada interpretación de "Oh Oh", acompañado por quince músicos académicos.

Desde entonces, ha protagonizado conciertos multitudinarios en escenarios emblemáticos como el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, el Anfiteatro de Puerto Plata y el Palacio de los Deportes. Su música también ha trascendido fronteras, con giras internacionales en países como España e Italia durante 2023 y 2024.

A lo largo de su carrera, ha sido galardonado con Premios Soberano y reconocido como Joven Destacado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, reafirmando su compromiso con la excelencia musical y su capacidad para representar a la República Dominicana en grandes escenarios.

El próximo 20 de diciembre, Shadow Blow se reencontrará con su público de Santiago para escribir un nuevo capítulo en su historia musical: una noche dedicada al arte, la evolución y la pasión por la música urbana hecha con alma dominicana.