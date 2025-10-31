Con una voz llena de sentimiento y una fe que traspasó el escenario, José Manuel Díaz, conocido como Chembo, un joven no vidente, conmovió profundamente al jurado y al público de Dominicana´s Got Talent, logrando avanzar a la siguiente fase del certamen.

Desde el primer acorde, Chembo convirtió su interpretación en un acto espiritual que estremeció a todos los presentes. Su tema cristiano fue más que una canción: una declaración de amor y gratitud a Dios.

"Hay un Rey... Cristo mi Rey Cristo. Estuve a punto de tocar fondo, pero tu diestra me alcanzó. Jesús es todo lo que mi alma necesita", cantó con una emoción que hizo que el teatro entero guardara silencio.

Aunque no puede ver con los ojos, Chembo ve con el alma, y así lo demuestra cada vez que canta. Para él, la música no solo es su pasión, sino también su camino de vida.

"La música es el amor de mi vida. Me ayuda a entender muchas cosas. Me acompaña en los momentos difíciles y me da alegría. La música sirve para todo", expresó.

El joven, originario del sur del país, contó que su familia lo apoya en silencio, con amor y respeto por su vocación artística.

"Mi familia no habla mucho sobre eso, pero yo sé que me apoyan, tranquilo, en silencio. Ellos siempre están ahí", compartió.

Chembo destacó que su participación en Dominicana´s Got Talent representa una gran oportunidad para quienes sueñan con dedicarse al arte, independientemente de sus circunstancias.

"Aquí todos somos ganadores. Si tienes una meta en la música o en cualquier cosa, esto te ayuda muchísimo. Es una plataforma para crecer", dijo con optimismo.

De su vida en su pueblo natal, relató entre risas: "Allá somos alegres, nos curamos, nos lo pasamos bien. Lo único malo es el calentazo, pero después de ahí todo está bien".

Profundamente creyente, Chembo aseguró que Dios es el centro de su vida y la razón de su fuerza.

"Dios significa todo para mí. Sin Dios no hay forma aquí. Él me ha ayudado demasiado", afirmó con convicción.

El joven cantante también dejó claro que su vocación musical es su único camino: "La música es mi plan A y no hay plan B. Antes quería jugar pelota, pero casi no veo. Así que me quedé con lo que sé hacer, con la música".

Antes de despedirse, Chembo compartió un mensaje de inspiración para otros jóvenes: "Que se atrevan, que lo demuestren. Todo se puede si tienes disposición y fe. Y sobre todo, que busquen de Dios, porque Él te da la paz y la seguridad que necesitas para seguir".

Más

Su interpretación fue un momento mágico que trascendió el espectáculo: por tres minutos, el teatro se transformó en un templo, y su voz en una oración viva.

Chembo no necesita ver para iluminar. Su fe, su música y su alma lo guían hacia la grandeza.