El pasado 6 de agosto, Andrés Cepeda celebró el aniversario de la capital colombiana con dos conciertos memorables en el Teatro Colón, uno de los escenarios más emblemáticos del país.

La cita no solo congregó a miles de seguidores que disfrutaron de su repertorio completo, sino que también sirvió como marco para la grabación audiovisual de esta presentación, bajo la dirección del realizador Gustavo Gordillo.

¿Qué canciones se presentaron en el concierto?

El primer clip que se publica es "Tú en vivo", disponible desde hoy en YouTube. En los próximos días, se irán estrenando las demás canciones hasta completar la totalidad del concierto en la plataforma.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/31/andres-cepeda1-2-6ea0dcd7.jpg El cantautor colombiano Andrés Cepeda interpretó sus grandes éxitos durante las dos funciones en el Teatro Colón, donde filmó el concierto que celebra el aniversario de Bogotá.

"Tú" es el octavo sencillo del disco Bogotá Deluxe, tras los éxitos "Cariñito" (junto a Los Ángeles Azules), "Prométeme", "El café", "Bogotá", "Otra canción" (con Andrés Obregón), "Una flor" y "Bien", en colaboración con Morat.

¿Cuál es el significado de 'Tú' para Andrés Cepeda?

En palabras del propio Cepeda, "Tú" es la canción más romántica del álbum, un tema que dedica especialmente a su esposa, Elisa. Con esta nueva versión en vivo, el cantautor reafirma su conexión con el público y su compromiso de celebrar, a través de la música, los afectos y las raíces que inspiran su carrera.