Conciertos y festivales destacan en la agenda cultural del fin de semana en RD

El musical Cabaret y los conciertos de Morat forman parte de la variada oferta artística que anima el fin de semana en República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Santo Domingo. Tras la suspensión de múltiples espectáculos por los efectos de la tormenta tropical Melissa, la agenda artística y cultural del país vuelve a la normalidad con una variada oferta para este fin de semana. A continuación, algunas recomendaciones para disfrutar del tiempo libre.

Una noche romántica con Camboy Estévez

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/30/camboy33-1-8a400f35.jpg

El reconocido intérprete Camboy Estévez, ícono del bolero y la música romántica, se presenta esta noche en Lungomare, en un concierto dedicado al amor y a los grandes clásicos del repertorio popular.

Con más de seis décadas de trayectoria, el santiaguero estará acompañado por Johanna Almánzar y Los Rumberos La Banda, encargados de animar los segmentos bailables.

"Queremos que el público disfrute de una noche elegante y con buena música, al estilo de los tiempos dorados del romance dominicano", expresó el productor Raphy D´Oléo.

El artista interpretará temas como Unión eterna, Los caminos de la vida, Hoy no estoy para nadie, Lucía y Fue un ayer.

Boletas: Uepa Tickets | Hora: 9:00 p. m.

Mora regresa con "Lo mismo de la otra vez tour"

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/30/morat-1-e13a324e.jpg

El exponente urbano Mora retoma sus conciertos en el Óvalo de la Feria Ganadera, hoy 31 de octubre y mañana 1 de noviembre, tras la reprogramación provocada por la tormenta.

El productor Eduardo Durán, de ED Live, informó que las boletas adquiridas previamente mantienen su validez para las nuevas fechas.

El espectáculo contará con una producción de alto nivel, con luces sincronizadas, pantallas gigantes, sonido envolvente y una escenografía moderna preparada para recibir toda la energía del intérprete puertorriqueño. Boletas: Uepa Tickets | Hora: 9:30 p. m.

Poesía en la Montaña

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/30/imagen-centro-salesiano-b06166e9.jpg

La 23.ª edición del Festival de Poesía en la Montaña llenará de versos y reflexión a Jarabacoa durante el fin de semana. Organizado por la Fundación Festivales de la Montaña, el encuentro rendirá homenaje póstumo al escritor y exministro de Cultura José Rafael Lantigua y reconocerá al autor dominicano Juan Nicolás Tineo.

El evento se desarrollará del viernes al domingo en el Centro Salesiano de Pinar Quemado.

Cabaret

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/30/imagen--el-momento-ha-llegado-este-jueves-30-abre-oficialmente-el-kit-kat-club-preparate-para-0c73e6ce.jpg

El clásico musical Cabaret, bajo la dirección de Luis Marcell Ricart, sube a escena en Theamus este sábado 1 de noviembre, a las 8:30 p. m.

Ambientada en el Berlín de los años treinta, la obra narra la historia de Sally Bowles, una cantante británica carismática, y Clifford Bradshaw, un joven escritor estadounidense que llega a la ciudad en busca de inspiración.

Romeo y Julieta

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/30/imagen-estreno-de-romeo-y-julieta-en-teatro-guloya-focus-0-fb638abb.jpg

En el marco del XII Festival Internacional de Teatro RD, el Teatro Guloya presenta la célebre tragedia de William Shakespeare, con un elenco conformado por Camila Hernández, Dimitri Rivera, Viena González y Claudio Rivera, quien también dirige la puesta en escena.

Las funciones serán hoy viernes 31 de octubre, a las 8:30 p. m., y mañana sábado, a las 7:00 p. m.