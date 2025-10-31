×
Romeo Santos celebra Halloween disfrazado de Ace Ventura y anuncia su nuevo álbum

El cantante y compositor combina humor y estrategia para revelar detalles de su próxima producción musical

    Romeo Santos celebra Halloween disfrazado de Ace Ventura y anuncia su nuevo álbum
    Romeo Santos se disfraza de Ace Ventura para anunciar su nuevo álbum. (FUENTE EXTERNA)

    Fiel a su estilo creativo y siempre dispuesto a sorprender a sus fans, Romeo Santos volvió a convertirse en tema de conversación durante la celebración de Halloween, esta vez al disfrazarse del inolvidable Ace Ventura, personaje interpretado por Jim Carrey en la exitosa comedia de los años 90.

    El artista dominicano-estadounidense recorrió las calles de Nueva York caracterizado con la llamativa camisa hawaiana, el peinado desbordado y la inconfundible actitud excéntrica del personaje, divirtiéndose entre risas, selfies y saludos con el público que, por momentos, ni siquiera logró reconocerlo.

    Sin embargo, la sorpresa no quedó solo en el disfraz. Romeo aprovechó el momento para anunciar oficialmente el lanzamiento de su nuevo álbum, previsto para el 28 de noviembre, y que ya está disponible para preordenar en plataformas digitales.

    Romeo Santos con su disfraz de Ace Ventura. (INSTAGRAM)

    En un video publicado en sus redes sociales, el artista aparece en su papel de Ace Ventura sosteniendo un vinilo con el logo de su próxima producción, un gesto que combinó su característico humor con una jugada de mercadeo perfectamente calculada.

    • La publicación rápidamente se volvió viral, acumulando miles de comentarios de fanáticos que aplaudieron tanto su ingenio como la cercanía con la que Romeo suele comunicarse con su público.
