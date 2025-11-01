Mora enciende el Óvalo de la Feria Ganadera con dos noches de pura energía

Mora durante su presentación en Santo Domingo el viernes 31 de octubre. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante puertorriqueño Mora conquistó la noche del viernes a miles de fanáticos dominicanos durante su esperado concierto en el Óvalo de la Feria Ganadera, donde ofreció un espectáculo que combinó luces, efectos visuales y una impecable puesta en escena.

Durante la presentación, los fanáticos disfrutaron de una experiencia audiovisual envolvente. Los visuales incluyeron fragmentos de videos, animaciones y las letras de las canciones proyectadas en grandes pantallas, lo que permitió al público corear cada tema.

Mora interpretó una selección de sus mayores éxitos, entre ellos Tuyo, Memorias, Modelito, Donde se aprende a querer y Volando, desatando la euforia del público en cada interpretación.

La producción, marcada por una escenografía moderna, juegos de luces y efectos especiales, reafirmó la calidad artística y técnica que caracteriza al intérprete.

El espectáculo forma parte de su Lo mismo de la otra vez tour by Mora, la misma gira con la que ha recorrido con éxito varias ciudades de América Latina y Europa. En Santo Domingo, la producción destacó por su nivel de organización y el entusiasmo del público que llenó por completo el recinto.

Pospuestos

Cabe destacar que, en un principio, los conciertos estaban pautados para los días 24 y 25 de octubre, pero debido a las fuertes lluvias provocadas por la tormenta Melissa, debieron posponerse para el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre.

A raíz de la cercanía con la celebración de Halloween, la producción invitó al público a asistir disfrazado, anunciando además una premiación especial para los mejores atuendos durante ambas funciones.

Visiblemente emocionado, Mora expresó su cariño hacia los dominicanos y afirmó:

"República Dominicana es lo más cerca que tengo de mi casa, estaba loco por volver".