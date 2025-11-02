Lanzan el primer sencillo de un intérprete dominicano generado con inteligencia artificial

Axel de la Cruz, el primer artista virtual dominicano, fusiona el merengue y la bachata con inteligencia artificial para proyectar el sonido caribeño hacia el futuro. ( SUMINISTRADA )

El merengue y la bachata, dos de los ritmos más emblemáticos del Caribe, acaban de dar un salto al futuro con la llegada de Axel de la Cruz, el primer cantante virtual dominicano creado con inteligencia artificial.

Un comunicado de prensa enviado a Diario Libre establece que "su aparición marca un hito en la innovación musical del país, al combinar la esencia tropical con la tecnología más avanzada".

Axel no es una simple simulación: posee un timbre cálido, estilo contagioso e imagen carismática que lo convierten en un artista digital con alma caribeña. Canta, baila y protagoniza videoclips donde lo real y lo virtual se entrelazan, demostrando que la música dominicana puede evolucionar sin perder su sabor.

"Yo no tengo cédula, pero llevo el merengue en el alma", bromea Axel en la presentación de su primer sencillo. "Vine a poner a todo el mundo a bailar, desde Santo Domingo hasta Tokio".

¿Quiénes están detrás de Axel de la Cruz?

El proyecto es liderado por los creativos dominicanos Daniel Casal y Giordano Landrón, quienes han desarrollado una propuesta que une producción musical profesional, animación hiperrealista y narrativa digital. Su objetivo es posicionar los géneros dominicanos en la vanguardia tecnológica y en el mercado global.

Los primeros temas de Axel ya están disponibles en Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music y otras plataformas digitales, acompañados de videoclips que combinan la estética contemporánea con la esencia del Caribe.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/02/axel-de-la-cruz-artista-virtual-dominicano-2-3effcf37.jpeg Axel de la Cruz, el primer cantante virtual dominicano creado con inteligencia artificial, une el merengue y la bachata con la tecnología para llevar el ritmo caribeño a nuevos públicos.

¿Qué representa Axel de la Cruz para la música dominicana?

Axel de la Cruz simboliza una nueva generación de artistas virtuales que, desde la innovación, revalorizan las raíces culturales del país. Su propuesta es una fusión de ritmo, orgullo y tecnología que promete poner a bailar al mundo con sabor dominicano.