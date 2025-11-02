Latin Music Tour 2025 celebra 24 años de música, cultura y turismo en Punta Cana
Una plataforma para fortalecer la identidad cultural dominicana
El Latin Music Tour arriba a su 24ª edición, consolidándose como uno de los eventos más emblemáticos de la República Dominicana en la promoción del turismo a través de la música y la cultura.
Del 8 al 11 de noviembre, el Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana será el punto de encuentro donde confluirán el arte, la alegría y la identidad nacional, en una cita que une a miles de dominicanos y visitantes internacionales.
La celebración arrancará el sábado 8 con una elegante fiesta-cena de blanco frente a la playa, animada por Luis Miguel del Amargue, Aramis Camilo y su Organización Secreta. El domingo 9, la tradicional Pool Party encenderá la piscina central con Ebenezer Guerra, Lomiel y DJ Choco.
Esa misma noche, el Salón Fillmore vibrará con el merengue de Toño Rosario y Omega, la salsa de Chiquito Team Band y el típico de El Grupaso. Como es costumbre, la jornada cerrará con el tradicional sancocho en el lobby del salón.
¿Cuál es el impacto del Latin Music Tour en el turismo?
- Más que un festival, el Latin Music Tour es una plataforma para el fortalecimiento del artista dominicano y la proyección del país como destino musical y turístico. Durante más de dos décadas, ha impulsado el turismo interno y mostrado al mundo la riqueza cultural, la hospitalidad y el talento de la República Dominicana.