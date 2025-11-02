Latin Music Tour 2025 celebra 24 años de música, cultura y turismo en Punta Cana

Chiquito Team Band formará parte del cartel del Latin Music Tour 2025, que se celebrará en Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana. ( ARCHIVO )

El Latin Music Tour arriba a su 24ª edición, consolidándose como uno de los eventos más emblemáticos de la República Dominicana en la promoción del turismo a través de la música y la cultura.

Del 8 al 11 de noviembre, el Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana será el punto de encuentro donde confluirán el arte, la alegría y la identidad nacional, en una cita que une a miles de dominicanos y visitantes internacionales.

La celebración arrancará el sábado 8 con una elegante fiesta-cena de blanco frente a la playa, animada por Luis Miguel del Amargue, Aramis Camilo y su Organización Secreta. El domingo 9, la tradicional Pool Party encenderá la piscina central con Ebenezer Guerra, Lomiel y DJ Choco.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/12/soberano-luis-miguel-del-amargue-el-bachatero-del-ano-_1.jpg Luis Miguel del Amargue, entre los protagonistas. https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/15/bolero-el-reciente-sencillo-de-ebenezer-guerra.jpg Ebenezar Guerra actuará el domingo.

Esa misma noche, el Salón Fillmore vibrará con el merengue de Toño Rosario y Omega, la salsa de Chiquito Team Band y el típico de El Grupaso. Como es costumbre, la jornada cerrará con el tradicional sancocho en el lobby del salón.

¿Cuál es el impacto del Latin Music Tour en el turismo?

Más que un festival, el Latin Music Tour es una plataforma para el fortalecimiento del artista dominicano y la proyección del país como destino musical y turístico. Durante más de dos décadas, ha impulsado el turismo interno y mostrado al mundo la riqueza cultural, la hospitalidad y el talento de la República Dominicana.