Pedro Capó transita "La Carretera" a todo pulmón con su fanaticada dominicana

El cantautor puertorriqueño, ganador de tres premios Grammy Latinos, durante su actuación del sábado en el país, donde ofreció un show cargado de energía, ritmo y conexión con el público. ( SUMINISTRADA )

La gira homónima del último álbum de Pedro Capó "La Carretera" llegó la noche de este sábado al Salón La Fiesta del Hotel Renaissance Jaragua Santo Domingo. El concierto significó un encuentro fervoroso entre el artista y su fanaticada, una "burbuja" apartada del mundo, como él mismo la definió.

Un público puntual y ansioso le esperaba desde las 8 p. m. cuando abrieron las puertas, mientras música pop romántica ambientaba el espacio. La fiesta inició con "Hoy me siento cabrón" (2022) a las 10 p. m.; Capó apareció en escena inyectando energía y felicidad al instante.

Vestido con camisa blanca y pantalón de tela negro, sostenido firme de su micrófono y acompañado por un aforo con pocos asientos vacíos, continuó con "Esto se jodió", "La sábana y los pies", "Buena suerte" (2020) y "Tutu" (ft. Camilo, 2019).

Este último es el exitazo que actualmente alcanza las 837 millones de vistas en YouTube.

¿Cómo fue la experiencia del concierto de Pedro Capó en Santo Domingo?

La escenografía combinó efectos de niebla, luces coloridas, y proyecciones del nombre "Pedro Capó" al centro y a ambos lados del escenario, todo bajo la producción de We Entertainment.

El cálido saludo del cantautor se produjo a las 10:14 p. m., diciendo: "Muy buenas noches República Dominicana, Santo Domingo, mi nombre es Pedro Capó". Un nombre que, sin duda alguna, la nación conoce desde hace tiempo. Esta es la segunda vez que Capó se presenta en suelo dominicano; la primera fue el 21 de septiembre del pasado año.

Pedro Francisco Rodríguez Sosa, como es su nombre de pila, es un hombre de arte. Sus tatuajes reflejan esta pasión, y en lo interior transmite entretenimiento: es nieto del cantante Bobby Capó y de la ex Miss Puerto Rico Irma Nydia Vázquez.

Al mirar alrededor se apreciaban fanáticos de pie durante la mayor parte del concierto, cantando temas como "Existo", "Ojos claros", "Estoy enamorado" (2009), "Divina", "Una vez más" (2022) interpretada junto a su estupenda corista Adryanna Muller, "Amores como el nuestro" (2017) y "Adiós". El también actor aprovechó la ocasión para confesarse "comunicador", "transparente" y "soltero".

El cantautor boricua ofreció un concierto lleno de ritmo y emoción, en su segunda presentación en República Dominicana. El intérprete puertorriqueño celebró su regreso al país con un show vibrante, combinando talento, energía y cercanía con sus fanáticos.

¿Qué temas interpretó Pedro Capó durante su presentación en La Fiesta?

Antes de interpretar "Aquí estaré", hizo un justo preámbulo para recordar su rol como padre y los ciclos de la vida. La canción la escribió inspirada en su hijo mayor, Jahví Coamex, y la dedicó a él al mudarse solo de casa.

La noche continuaba: "Aprender a vivir" y "Fanático" llevaron a los presentes a repasar episodios significativos en sus vidas sin dejar de vivir el momento presente. Teléfonos celulares se alzaban para tomar fotos o grabar videos de preciados recuerdos. Esta vez las mesas fueron descartadas, y los asientos se organizaron linealmente según áreas: front stage, special guest, VIP, platea y balcón.

A las 10:59 p. m., Capó se complació en presentar a su banda, que dio cátedra de excelencia musical en vivo: Andrés Fernando Echeverry Riaño en guitarra, teclado y dirección musical; Adryanna Muller O´Farrill en coros; Josue David Deprat en el bajo; y Adriel Jesua Cirino Morales en la batería.

El momento coqueto de la noche estuvo protagonizado por las canciones "En vivo" y "Sabe bien", que motivaron a más de uno a fundirse en un abrazo o compartir una sutil caricia.

La única pausa se dio a las 11:09 p. m., cuando el artista salió brevemente del escenario para regresar con guitarra en mano y continuar con "5 y 3" y "La neta" (2022).

El éxito esperado, que provocó que todos saltaran de sus asientos a bailar, fue "La fiesta" (2022), ya aquí el tiempo comenzaba a agotarse.

Durante "Calma" (2018), bajó las escaleras para interactuar con los presentes y, de regreso al escenario, eligió "Gracias" para despedirse de una fiel fanaticada que disfrutó con entusiasmo, brillo y cariño de una hora y veinte minutos de concierto.

¿Cuál fue la respuesta del público en el concierto de Pedro Capó?

Afuera, la lluvia nublaba las calles, pero no a quienes se manifestaron tan agradecidos como Capó por todas sus etapas de vida, siempre dispuestos a soñar, convencidos de que "la gente buena no se entierra, se siembra".

Celebrando a los Dodgers

En el mundo digital, se le vio luego compartiendo una historia degustando un sabroso sancocho, maleta en mano, y siguiendo el desenlace de lo que más tarde sería el triunfo de Los Ángeles Dodgers sobre los Azulejos de Toronto en el Juego 7 de la Serie Mundial.

El béisbol es una pasión que une a boricuas y dominicanos.

Así cerró el recorrido de buenas vibras y emociones compartidas que reflejan la filosofía de La Carretera, una producción discográfica que invita a disfrutar la vida, reflexionar y conectar con los demás. La siguiente parada de la gira será el domingo 2 de noviembre en el Hard Rock Café de Tampa, Florida.

Las entradas están agotadas.