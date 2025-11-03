Honramos a Henry Hierro con 10 de sus temas que marcaron el merengue dominicano

Foto de archivo del merenguero Henry Hierro. El artista falleció este lunes 3 de noviembre tras una batalla contra el cáncer. ( FUENTE EXTERNA )

La música dominicana está de luto. Este lunes 3 de noviembre de 2025 falleció Henry Rafael Hierro Fernández, conocido como Henry Hierro, uno de los principales exponentes del merengue de los años 80 y creador de la banda La Gran Manzana. Según informó su hermano Willie Hierro, murió a las 7:35 a. m. tras una batalla contra el cáncer.

Durante décadas, Hierro dejó una huella profunda en el merengue moderno, tanto con su banda como realizando arreglos y producciones para artistas locales e internacionales, incluyendo a Rubby Pérez, Los Toros Band, Héctor Acosta "El Torito", Los Hermanos Rosario, Jackeline Estévez, Raffy Matías y Benny Sadel.

Considerado como uno de los referentes del merengue de los años 80 y creador de La Gran Manzana, dejó una huella imborrable en la música dominicana a través de sus composiciones y producciones.

A lo largo de su carrera, Hierro se destacó no solo como intérprete, sino también como arreglista y productor de importantes artistas locales e internacionales.

A continuación, 10 de sus temas más emblemáticos, que siguen siendo referentes del merengue.

Tus besos

Un clásico que consolidó a La Gran Manzana en la escena musical.

Rosa Blanca

Una canción recordada por su ritmo característico y su estilo ochentero.

Cuando Llegara

Un tema emotivo que combina letra y ritmo de manera única.

Mentirosa

Uno de los hits más solicitados en fiestas y radios.

No me sigas más

El tema refleja su sello como compositor y arreglista.

Vamos a Beber

Una pieza que captura la energía festiva del merengue.

El pájaro que pica

Destacado de los años 90, recordado por su popularidad.

La Banda

Consolidó la identidad musical de La Gran Manzana.

Dejame Decirte

La canción muestra su talento como solista y compositor.

Quiero Volver Contigo

Una canción que sigue siendo una de las más interpretadas en eventos y conciertos.