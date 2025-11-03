Declaran duelo municipal en San Francisco de Macorís por fallecimiento del maestro Henry Hierro

El Ayuntamiento de San Francisco de Macorís ha declarado tres días de duelo municipal por el fallecimiento del destacado maestro y músico francomacorisano Henry Hierro. ( FUENTE EXTERNA )

El Concejo de Regidores del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís declaró duelo municipal los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2025, por el fallecimiento del destacado maestro y músico francomacorisano Henry Hierro.

La decisión fue adoptada mediante la Resolución No. 14-225, aprobada en una sesión extraordinaria celebrada este lunes 3 de noviembre.

El documento establece que durante los días de duelo la bandera municipal deberá permanecer a media asta en los edificios públicos, como muestra de respeto y solidaridad con los familiares, amigos y toda la comunidad que lamenta su partida.

Tributo a la memoria de Hierro

Durante la sesión, los regidores resaltaron los aportes de Hierro al desarrollo cultural, artístico y social de San Francisco de Macorís, destacando su legado como un hombre comprometido con su ciudad y ejemplo de entrega comunitaria.

Los ediles exhortaron a la ciudadanía a rendir tributo a su memoria, recordando su ejemplo de trabajo, humildad y servicio a los demás.

Henry Hierro fue una figura emblemática del merengue y fundador de la reconocida orquesta La Gran Manzana, que trascendió como músico, arreglista, productor y cantante.

Su muerte se produjo la mañana de este lunes a las 7:35 a. m., tras una larga batalla contra el cáncer.

Sus restos están siendo velados en la funeraria Fuente de Luz y serán sepultados este martes en horas de la mañana en el cementerio viejo de San Francisco de Macorís.

