A sus 22 años, Lian! no es un improvisado en la escena musical. El joven artista, que ya formó parte de la cartelera de Isle of Light 2024, llegó a Dominicana´s Got Talent con una propuesta fresca, honesta y cargada de energía rockera.

Su interpretación de "Inseguridad" no solo estremeció el escenario, sino también al público y a los jueces, quienes le dieron los cuatro "sí".

"Pensé que iba a ser peor, pero fue súper bien", confesó a Diario Libre. "El público reaccionó increíble; me encantó cómo se sintió todo", añadió.

Lian! subió al escenario acompañado de una banda que apenas lleva unos meses de formada, pero cuya conexión parecía la de toda una vida. Desde los primeros acordes de "Inseguridad", el público entendió que algo diferente estaba por suceder. Era rock, sí, pero también era honestidad y catarsis pura.

Con la voz quebrada y una presencia arrolladora, el artista se desnudó emocionalmente ante jueces y audiencia, interpretando un tema que habla de soledad, ansiedad y de esas batallas internas que muchos viven en silencio.

"Inseguridad" no fue solo una canción: fue una confesión abierta. Cada verso parecía nacido de una madrugada sin dormir, de esos momentos donde la mente no se apaga y los pensamientos se vuelven ruido.

Y, paradójicamente, fue ese ruido interior el que llevó a Lian! a encontrarse a sí mismo en la música, sorprendido por la fuerza emocional que transmitía aquel joven de actitud libre.

Más allá de su interpretación, su paso por Dominicana´s Got Talent no pasó desapercibido. En medio de su actuación, bajó del escenario y, en un gesto espontáneo, interactuó con Irving Alberti, uno de los jueces, tocándole la cabeza calva y arrancando risas y sorpresa a partes iguales.

Fue un momento polémico, sí, pero también una muestra clara de lo que Lian! representa: un artista sin miedo, que rompe esquemas y no pide permiso para ser auténtico.

La oveja negra con alma de rock

Detrás de esa energía desenfrenada hay un joven con una historia humana. Lian! confiesa considerarse la oveja negra de su familia. Mientras muchos a su alrededor seguían caminos tradicionales, él siempre sintió que la música era su única verdad.

"Me decían que estudiara algo más seguro", contó. "Pero yo solo quería hacer música. Vivir de ella, morir con ella".

Su visión es clara y sin rodeos: el arte no se negocia. En un país donde los géneros comerciales dominan las listas, su apuesta por el rock puede parecer arriesgada, pero él lo ve diferente. Sabe que existe un público que busca autenticidad, que necesita canciones que digan algo más que lo obvio. Para él, la calidad y la honestidad siguen teniendo espacio, aunque haya que abrirlo a golpes de guitarra y verdad.

"Creo que hay espacio para todos los géneros. Cuando haces las cosas con verdad, la gente lo siente. La música no tiene que encajar en una fórmula; tiene que decir algo", afirma.

Un futuro sin plan B

Al hablar del concepto de su banda, Lian! asegura: "Queremos hacer algo atrevido, diferente, nuevo, fresh. Quizá a nadie le guste, pero yo sé que hay gente que sí, porque lo vimos allí. Hay mercado para todo, y cuando la gente apuesta por la calidad, eso se nota".

Cuando se le pregunta por el futuro, sonríe con calma. Dice que, si gana, lo primero que hará será repartir el premio entre su banda. "Ellos son parte de esto tanto como yo", afirma. Luego, medio en broma, añade que compraría comida para celebrar y brindar con todos, porque, al final, lo más importante es compartir la victoria.

Lian! no tiene plan B. Su vida entera está trazada por y para la música. "Mi plan A es la música, el B también y el C igual", repite con una convicción que impresiona.

No se disfraza de artista: lo es en esencia, en cada palabra y en cada nota.