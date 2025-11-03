Fallece Henry Hierro: creador de la histórica orquesta La Gran Manzana
La familia había informado que Hierro estaba padeciendo un delicado estado salud
La música dominicana está de luto. Falleció este lunes el maestro Henry Hierro, uno de los nombres más importantes nombres del merengue de los años 80 y creador de la banda La Gran Manzana, donde hizo historia con canciones como Sus besos, Mentirosa, Rosa blanca, o Cuando llegará, entre otras.
Según informó su hermano Willie Hierro, Henry Rafael Hierro Fernández murió la mañana de este lunes 3 de noviembre de 2025, a las 7:35 a. m., tras una batalla contra el cáncer. Tenía décadas dedicadas a la música, y su obra dejó huellas profundas en el desarrollo del merengue moderno.
A lo largo de su brillante carrera, Henry Hierro realizó arreglos y producciones musicales para importantes artistas y agrupaciones del país y del extranjero, entre ellos: Rubby Pérez, Los Toros Band, Héctor Acosta “El Torito”, Los Hermanos Rosario, Jackeline Estévez, Raffy Matías, o Benny Sadel, entre muchos otros.
Su talento traspasó fronteras y su estilo musical sigue siendo referencia obligada para las nuevas generaciones de músicos.
Fue un virtuoso como pianista, compositor y arreglista, quienes lo conocieron resaltan su humildad, su trato afable y su compromiso con la excelencia musical. Henry fue mentor y guía para muchos jóvenes talentos, sembrando en ellos la pasión por la buena música.
Orígenes
Nacido en San Francisco de Macorís, Hierro fue músico, arreglista, productor y cantante. Alcanzó reconocimiento como fundador de La Gran Manzana, agrupación que aportó una nueva sonoridad al merengue dominicano durante los años ochenta.
Su talento como compositor y productor lo llevó a trabajar con grandes figuras del género, consolidando una carrera que combinó calidad, innovación y disciplina.
Henry Hierro fue además un estudioso del sonido tropical, un artista que apostó por la fusión y la modernización del ritmo nacional sin perder su esencia. Su nombre aparece ligado a producciones emblemáticas que marcaron época dentro de la música bailable dominicana.
Honras fúnebres
La familia agradece de todo corazón las muestras de cariño, solidaridad y respeto recibidas de colegas, amigos, medios de comunicación y admiradores. Próximamente se informarán los detalles sobre las honras fúnebres.
Hoy, la música dominicana despide a uno de sus más grandes exponentes, pero su legado vivirá para siempre en cada nota, cada acorde y cada corazón que alguna vez vibró con sus creaciones.