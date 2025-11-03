Manerra: "Este es un sueño que se viene construyendo desde hace seis años"

El cantautor dominicano Manuel Ramón Vásquez, conocido artísticamente como Manerra, durante una rueda de prensa desde el Teatro Nacional. ( DIARIO LIBRE/PABLO TAVERAS )

El cantautor dominicano Manuel Ramón Vásquez, conocido artísticamente como Manerra, asegura que nunca pensó dedicarse profesionalmente a la música, pero, como él mismo afirma, "Dios tenía otros planes".

Seis años después de iniciar este camino, el artista oriundo de Santo Domingo celebrará el próximo 14 de noviembre, a las 8:00 de la noche, su concierto más importante hasta la fecha, en Escenario 360. El espectáculo será un repaso por su trayectoria y su evolución musical.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/04/whatsapp-image-2025-11-03-at-194655-1-2bdf3e51.jpeg El artista hablando con los medios de comunicación.

"Este concierto es un sueño, una realidad que se ha venido construyendo durante seis años. Quienes conocen mi historia saben que ha sido un testimonio mes tras mes, año tras año", expresó Manerra durante un encuentro con la prensa realizado este lunes en el bar del Teatro Nacional.

Sobre el contenido del show, adelantó que presentará una fusión de ritmos tropicales como bachata, son y bolero, junto con influencias de jazz, blues y otros sonidos anglosajones.

"Habrá sorpresas. Vamos a coquetear con el merengue típico, que forma parte de nuestra canción más reciente, la cual sale esta semana. Será un recorrido por muchos ritmos, lleno de historias, anécdotas y momentos especiales", agregó.

El empresario artístico Billy Hasbún, de VP Entertainment, informó que la puesta en escena contará con una producción de alto nivel, con un importante despliegue de audio, video e iluminación.

"Será un concierto para disfrutar en familia, en pareja o entre amigos, con buena música y canciones que evocan el amor en su máxima expresión", destacó Hasbún.

Repertorio musical

Manerra promete un recorrido inolvidable por su repertorio musical, con temas como "Mantequilla y café", "Como la Luna", "Bachata Colonial", "Vestida de flores", "Todo es bonito otra vez", "Azul", "Son a Cuba" y "Santiaguera bonita", entre otros éxitos que han marcado su carrera.