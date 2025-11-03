Los restos del merenguero Henry Hierro serán sepultados en San Francisco de Macorís

Los restos del merenguero Henry Hierro serán espultados en el Cementerio Las Mercedes de su natal San Francisco de Macorís. ( FUENTE EXTERNA )

La familia, colegas y seguidores del reconocido músico, arreglista y productor dominicano Henry Hierro se reúnen para despedir al artista, quien falleció este lunes 3 de noviembre a los 70 años tras una valiente lucha contra el cáncer.

Sus restos son velados desde las 3:00 de la tarde en la Funeraria Fuente de Luz, en San Francisco de Macorís, ciudad que lo vio nacer y que ahora rinde homenaje a uno de sus hijos más ilustres.

"Henry fue un mentor y guía para muchos jóvenes talentos, sembrando en ellos la pasión por la buena música", expresó su familia al dar a conocer su deceso mediante un comunicado.

El martes 4 de noviembre se realizará la misa de cuerpo presente en la Iglesia Sagrada Familia, ubicada en la Villa Olímpica, a partir de las 3:00 de la tarde.

Posteriormente, sus restos serán trasladados al Cementerio Las Mercedes (Cementerio Viejo), donde será sepultado entre familiares, amigos y seguidores que deseen rendir homenaje a su legado. Sus hijos viajarán al país para acompañarlo en su última morada.

Henry Hierro fue miembro fundador de la legendaria orquesta La Gran Manzana, agrupación que formó en Nueva York junto a Víctor Roque y que se convirtió en referente del merengue de los años 80. Su nombre quedó inmortalizado en los éxitos de la banda, cuya sonoridad característica marcó una época dorada del género.

Artista completo

Además de su labor como intérprete, Hierro destacó como arreglista y productor, colaborando con importantes artistas locales e internacionales como Rubby Pérez, Los Toros Band, Héctor Acosta "El Torito", Los Hermanos Rosario, Jackeline Estévez, Raffy Matías y Benny Sadel.

Su influencia y compromiso con la música dominicana le permitieron dejar una huella imborrable en varias generaciones de músicos y amantes del merengue.