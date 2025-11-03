Roy Tavaré regresa al merengue junto a Josué Zonámbulo con “Si me falta tu amor”

Roy Tavaré y Josué Zonámbulo presentan su nuevo sencillo “Si me falta tu amor”, bajo la distribución de La Oreja Media Group. ( FUENTE EXTERNA )

El reconocido compositor, productor y cantante dominicano Roy Tavaré presenta su nuevo sencillo “Si me falta tu amor”, una poderosa colaboración junto a Josué Zonámbulo, bajo la distribución de La Oreja Media Group.

El nuevo tema escrito por Tavaré fue además producido por Roy y Raffy Mercado, logrando este refrescante sencillo que cuenta con la participación especial del virtuoso Christian Nieves, reconocido internacionalmente por su magistral interpretación del cuatro puertorriqueño en éxitos globales como “Despacito” de Luis Fonsi y “Pégate” de Ricky Martin.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/03/88cee80a-a739-492c-9e7b-239d3b953a88-2d45edca.jpg El artista Roy Tavé. (FUENTE EXTERNA)

Curiosamente, “Pégate” fue escrita por el propio Tavaré, quien además concibió el concepto rítmico de plena que marcó aquel clásico de Ricky Martin.

Con “Si me falta tu amor”, el artista reafirma su capacidad de crear tendencias y mantener viva la esencia del merengue contemporáneo.

De vuelta a las raíces

Para Josué Zonámbulo, este lanzamiento representa un retorno a sus raíces y a la historia que lo conecta con el Caribe.

Nacido en República Dominicana y criado en Puerto Rico, Zonámbulo combina el sabor de ambas islas con una trayectoria que lo llevó a ser integrante del legendario grupo Proyecto Uno y posteriormente miembro del innovador colectivo Roy Tavaré & El Clan de la Furia, conocidos por su merengue fusión y energía explosiva.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/03/b6e855f1-900a-429c-a69b-07989172bb16-375cdfcd.jpg Josué Zonámbulo, integrante del legendario grupo Proyecto Uno. (FUENTE EXTERNA)

El reencuentro entre Roy Tavaré y Josué Zonámbulo no solo celebra una hermandad artística, sino que también abre la puerta a nuevas colaboraciones y posibles sorpresas, entre ellas el regreso del icónico Clan de la Furia, agrupación que marcó una época con su propuesta irreverente y versátil.

“Si me falta tu amor” está disponible en todas las plataformas digitales, bajo la producción ejecutiva de Junko Productions.