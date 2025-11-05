Daddy Yankee se monta por primera vez en un beat con Bizarrap

"BZRP Music Session #0/66" con Daddy Yankee marca el regreso de Bizarrap tras el "BZRP Music Sessions #61" junto a Luck Ra ( FUENTE EXTERNA )

El artista urbano Daddy Yankee sorprendió este miércoles con su primera colaboración con el productor argentino Bizarrap en la "BZRP Music Session #0/66".

Biza, como se le llama al DJ que ha grabado hits mundiales con Shakira, Quevedo y Nicky Jam, volvió a tener un estreno 10 meses después de su última sesión, con Luck Ra, lo que puede interpretarse fácilmente como la primera de 66 nuevas sesiones.

En el tema de casi tres minutos, DY regresa a sus raíces mostrando su orgullo de Santurce, Puerto Rico, y rapeando sobre reguetón y ritmo más electrónico.

"Código 787 alias "El calentón", pon la batería que llegó el reguetón. Que lo bueno se metió pa' tu casa, Rey sin misterio levantando la raza", así inicia el Big Boss demostrando que el flow y la veteranía se imponen en cualquier beat.

En algunos momentos hace recordar los viejos tiempos cuando acelera su rapeo y evocando éxitos anteriores como "Gasolina" y "Aquí está tu caldo".

"Si me preguntas a nadie yo le debo", canta DY. "Cuando me vaya, de aquí nada me llevo/ Solo me voy con un amor verdadero/ Los pies en la tierra siempre mirando al cielo", continúa una parte del tema con Biza.

"BZRP Music Session #0/66" marca el regreso de Bizarrap tras el lanzamiento de "BZRP Music Sessions #61" junto a Luck Ra, destacado en meses recientes como Artista Latino en Ascenso de Billboard, el pasado diciembre.

Esta colaboración también llega poco después de que Daddy Yankee se presentara en los escenarios luego de tres años de anunciar su retiro. El artista se presentó en los Premios Billboard de la Música Latina 2025, cantando el hit "Sonríele".

"Me siento renacido, nuevas energías, me siento bien alegre con todo lo que estoy viviendo", dijo en un conversatorio junto a la ejecutiva latina de Billboard, Leila Cobo.

"El cambio personal, espiritual, en mi fe, sin duda me siento bien en mi corazón. Cada persona tiene un propósito y diseño diferente. Todo el mundo tiene un propósito que hacer en sus vidas, y el mío fue este camino: ir de frente en la cultura popular, anunciando el Reino, eso es un reto. Mi Padre es tan estratégico que está llamando a mucha gente", dijo.

El cantante prometió que su nuevo álbum 'Lamento en baile', en referencia a un Salmo de la Biblia, tiene su "misma potencia, el mismo flavor (sabor), el mismo flow, pero con un nuevo propósito", pues combina ritmos urbanos, reguetón, salsa, reparto y hip hop con letras con mensajes cristiano.